Globo prepara cobertura gigante final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Pela quarta vez nos últimos sete anos, a final da CONMEBOL Libertadores será um duelo 100% brasileiro. Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar na decisão do torneio neste sábado, dia 29 de novembro, às 18h (horário de Brasília), em Lima, no Peru. A Globo preparou uma ampla cobertura multiplataforma, envolvendo TV aberta, streaming e canais fechados, para acompanhar cada detalhe do jogão.

Cobertura na TV Globo: Pré-Jogo de Peso

Na TV aberta, a cobertura será estendida. O “esquenta” para a final começa às 16h30, 1h30 antes do apito inicial, com o duelo sendo exibido para todo o país a partir das 18h.

Transmissão: Luis Roberto comanda a narração, com comentários de Junior e Caio Ribeiro .

Em Campo: Alline Calandrini e Paulo Nunes estarão no campo de jogo trazendo análises e a energia da final.

Mudança na Grade: Por conta da partida, o Caldeirão Com Mion começará mais cedo, logo após o Jornal Hoje. A Edição Especial da novela Terra Nostra, a Sessão de Sábado e outros programas locais não serão exibidos.

O comentarista Caio Ribeiro já aponta um leve favoritismo para o time carioca: “Eu vejo o Flamengo num momento melhor do que o Palmeiras. Depois desses últimos quatro tropeços no Brasileirão que o Palmeiras teve, e com o Flamengo voltando à liderança do torneio, eu acho que isso mudou. Hoje o Flamengo tem um leve favoritismo pelo momento, mas é uma final de jogo único.”

Transmissão Abrangente no ge TV e ge.globo

O time completo da Ge TV também estará em Lima para a exibição da final.

Pré-jogo: A transmissão começa às 15h , três horas antes de a bola rolar, com Fred Bruno , Mariana Spinelli e André Balada , além de entradas ao vivo das repórteres Sofia Arruda e Jordana Araújo .

Jogo: A narração será de Jorge Iggor, com comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf.

O portal ge.globo está com uma série de lives desde quarta-feira (26) e no dia do jogo, com a presença de Roberto Veloso e Joanna de Assis, e com Lara Gruppi direto do Peru, analisando a decisão. O portal exibirá a final com o mesmo sinal da TV Globo.

Aquecimento e Pós-Jogo Completo no sportv

O sportv dedicará toda a sua programação ao duelo:

Sábado: O Seleção sportv terá uma edição especial às 13h30 . O Aquecimento sportv começa às 16h , com Paulo Andrade na apresentação ao lado de Grafite e Ledio Carmona .

O terá uma edição especial às . O começa às , com na apresentação ao lado de e . Pós-Jogo: André Rizek e Denilson comandarão o Fechamento sportv especial, analisando a repercussão da festa do campeão da América.

A rivalidade não se limita ao campo: os torcedores também poderão participar do bolão do Cartola, palpitando sobre o campeão da Libertadores.