Globo aumenta cobertura de afiliadas no Sat HD Regional

Os telespectadores de diversas cidades da Região Norte e Centro-Oeste do Brasil com acesso ao Sat HD Regional recebem uma importante novidade. A Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, acaba de expandir e adicionar os sinais locais de sua programação para seis cidades específicas no satélite StarOne D2.

A partir de agora, os usuários da TVRO nas cidades de Cacoal (Rondônia), Ji-Paraná (Rondônia), Vilhena (Rondônia), Itacoatiara (Amazonas), Parintins (Amazonas) e Cruzeiro do Sul (Acre) têm acesso direto e oficial à programação local da Rede Globo. Essa movimentação é estratégica e beneficia diretamente o público que utiliza antenas parabólicas, garantindo que a programação regional — como noticiários e produções locais — chegue com qualidade e de forma clara aos telespectadores de cada área de cobertura.

A inclusão desses canais no StarOne D2, que opera na nova banda KU da TVRO, reflete o esforço contínuo das emissoras em adaptar-se à migração tecnológica da televisão por satélite. A TVRO é um serviço gratuito de recepção de canais abertos através de antenas parabólicas, e a garantia dos sinais locais é crucial para a experiência do usuário. Para receber esses sinais, os usuários precisam ter a antena parabólica digital (Banda KU) e o receptor compatível com as especificações técnicas de cada emissora.