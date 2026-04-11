Gigante dos esportes anuncia fechamento e canais de compras correm risco de falência

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O modelo tradicional de televisão nos Estados Unidos está sofrendo golpes severos. A Main Street Sports Group confirmou que a FanDuel Sports Network encerrará suas operações entre meados e o final de abril de 2026. O desligamento dos sinais ocorrerá logo após o término da temporada regular da NBA, em 12 de abril, e da primeira rodada dos playoffs da NHL.

A dissolução do negócio, oficializada em documentos no início deste mês, encerra meses de especulação e deixa um vácuo imenso na cobertura esportiva regional.

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O apagão nos esportes regionais

O fechamento impacta diretamente a transmissão local de 13 times da NBA (como Miami Heat, LA Clippers e Milwaukee Bucks) e 7 franquias da NHL (incluindo Detroit Red Wings e St. Louis Blues). Com o fim da rede, as equipes já receberam autorização imediata para negociar novos acordos para a temporada 2026-27, abrindo caminho para parcerias com emissoras abertas locais ou plataformas de streaming como DAZN e Victory+.

Este movimento reflete a pressão insustentável sobre as redes regionais, espremidas entre o cancelamento em massa de assinaturas de cabo e os altos custos de produção.

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QVC e HSN: Gigantes das compras na corda bamba

Não é apenas o esporte que sofre. As icônicas redes de compras QVC e HSN, controladas pelo QVC Group, emitiram um alerta sobre a viabilidade de suas operações. Com uma dívida bilionária e queda constante na receita, a empresa prepara um aviso de “continuidade operacional” em seu próximo relatório anual.

Apesar de tentativas de migrar para o “social shopping”, o grupo enfrenta dificuldades com:

Mudança de comportamento : Consumidores trocando a TV pelo e-commerce direto.

: Consumidores trocando a TV pelo e-commerce direto. Corte de custos : Demissão recente de 900 funcionários.

: Demissão recente de 900 funcionários. Crise de crédito: Notas baixas em agências de risco e vencimento de dívidas no final de 2026.