Gazeta aposta no automobilismo com mais uma transmissão ao vivo

A TV Gazeta transmite neste fim de semana, dias 28 e 29 de março, uma das etapas mais aguardadas da TCR South America. O palco das emoções será o tradicional Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, reunindo os principais nomes do automobilismo de turismo do continente.
A etapa paranaense chega com contornos de decisão. Após uma abertura emocionante em Minas Gerais, o argentino Juan Ángel Rosso desembarca em Cascavel como o líder da tabela continental. No entanto, a torcida brasileira tem motivos de sobra para acreditar em uma reviravolta: Raphael Reis, atual líder da TCR Brasil, corre em casa e busca diminuir a vantagem de Rosso para assumir o protagonismo na classificação geral.
Onde e como assistir
Para não perder nenhum detalhe, a Gazeta preparou uma cobertura que integra o digital e a TV aberta:
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Sábado (28/03) – O Grid de Largada: A partir das 12h, a emissora inicia os preparativos e, às 15h30, transmite ao vivo a corrida qualificatória. A exibição acontece exclusivamente de forma digital, nos canais oficiais da Gazeta e da Gazeta Esportiva no YouTube.- Publicidade -
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Domingo (29/03) – A partir das 14h, a TV Gazeta transmite ao vivo e para todo o país a etapa de Cascavel.
Serviço: TCR South America em Cascavel
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Quando: 28 e 29 de março.
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Sábado (Qualificatória): 15h30 no YouTube (Gazeta e Gazeta Esportiva).
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Domingo (Corrida): 14h na TV Gazeta.
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Local: Autódromo Zilmar Beux – Cascavel (PR).