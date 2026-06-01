InícioReviews

FX completa 32 anos: do apartamento em Nova York ao streaming global

Fundado em 1º de junho de 1994 como uma aposta radical na TV ao vivo e interativa, o canal que moldou o drama americano moderno completa três décadas de existência — e deixou marcas profundas no Brasil também.

Por Além da Tela
Seguir
Publicidade

Há 32 anos, em 1º de junho de 1994, um canal de cabo estreava nos Estados Unidos com uma proposta que soava quase ingênua: fazer televisão ao vivo, de um estúdio decorado como apartamento no Flatiron District de Nova York, e convidar telespectadores a mandar e-mails em tempo real para os apresentadores. O nome era fX — abreviação de Fox Extended — e o slogan, “The World’s First Living Television Network“.

A rede nasceu sob a gestão de Anne Sweeney, com apoio da Tele-Communications Inc., então a maior operadora de cabo dos EUA. Seu carro-chefe matinal, Breakfast Time, era apresentado por Tom Bergeron e Laurie Hibberd. Outro programa, Backchat, comandado por um jovem Jeff Probst — sim, o mesmo do Survivor —, apostava em feedback do público via internet, um conceito revolucionário para 1994.

WhatsApp

 

A Reinvenção que Mudou Tudo

A fase interativa teve vida curta. Breakfast Time migrou para a rede Fox em 1996 e foi cancelado por baixa audiência. Em 1997, o canal passou por uma reinvenção radical: relançado como “FX: Fox Gone Cable”, abandonou o formato ao vivo e mirou no público masculino entre 18 e 49 anos, com dramas mais pesados e cobertura esportiva.

Publicidade

Foi essa virada que plantou a semente do FX que o mundo conhece. Nos anos 2000, o canal se tornou uma das forças criativas mais respeitadas da televisão americana, disputando espaço com a HBO em prestígio crítico. Séries como The Shield (2002) e Nip/Tuck (2003) estabeleceram o tom — adulto, moralmente ambíguo, sem concessões. Depois vieram Sons of Anarchy, American Horror Story, Fargo, Atlanta e The Americans, entre outros marcos da TV de qualidade.

Em 2024, o canal atingiu seu pico de prestígio com Shōgun, vencedor do Emmy de Melhor Drama — a primeira vez que o FX levou a estatueta máxima da categoria.

 

O FX no Brasil: “O Que o Homem Vê”

A chegada do canal ao Brasil aconteceu em 1º de maio de 2005. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a receber o FX, e o slogan escolhido para o mercado local era direto ao ponto: “O que o Homem Vê”. A proposta era clara — ação, ficção científica, terror, humor negro e erotismo, num pacote voltado a um público que a TV aberta não atendia.

Um diferencial importante no Brasil eram as transmissões esportivas: Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e corridas automobilísticas dividiam espaço na grade com as séries importadas — até que o lançamento do Fox Sports, em 2012, absorveu esse conteúdo.

Um dos momentos mais marcantes da história do FX no Brasil foi a migração de Hermes e Renato — após anos de culto na MTV, a trupe levou seus personagens ao canal, mantendo esquetes clássicos como “Boça” e “Tela Class” e reforçando o posicionamento irreverente da emissora.

 

O Fim da Era Linear

A trajetória do FX no Brasil durou quase 20 anos, mas o modelo de TV paga linear começou a perder fôlego com a ascensão do streaming. Em maio de 2021, o canal passou por uma grande reformulação imposta pela Disney — recém-dona da Fox — para favorecer o Star+, deixando de exibir animações como Family Guy, American Dad! e Bob’s Burgers e passando a exibir apenas filmes.

Em dezembro de 2024, foi anunciado que o FX encerraria suas atividades no Brasil em 28 de fevereiro de 2025, junto a outros canais Disney, como parte da estratégia de centralizar o conteúdo no streaming. O legado, no entanto, segue vivo no FX on Hulu — plataforma lançada em 2020 nos EUA que mantém o DNA criativo do canal na era digital.

 

Dos e-mails lidos ao vivo em 1994 ao Emmy de drama em 2024: poucos canais navegaram tantas transformações sem perder a identidade.

Você tem memórias do FX no Brasil? Qual série ou programa marcou mais a sua experiência com o canal? Conta nos comentários.

Publicidade

Leia também

0 Comentários
Publicidade

Leiatambém

Publicidade

Leiamais