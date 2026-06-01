Todas as estreias do Disney+ em junho: séries, filmes e esportes ao vivo

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O Disney+ revelou o seu calendário oficial de estreias. O catálogo do streaming receberá produções de peso, incluindo a aguardada nova jornada por Pandora de James Cameron, a temporada final do drama gastronômico O Urso, animações inéditas da Pixar e uma cobertura esportiva robusta através dos canais ESPN.

Confira abaixo a programação para você planejar as suas maratonas:

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Segunda-feira, 1º de junho

Doutor à Beira do Amor (Série Original do Hulu): Chegada dos dois primeiros episódios da produção. O cronograma de lançamento seguirá semanalmente com novos episódios todas as segundas e terças-feiras.

Terça-feira, 2 de junho

Inapropriados para o Trabalho (Série Original do Hulu): Nova comédia criada por Mindy Kaling que acompanha cinco jovens de vinte e poucos anos obcecados por suas carreiras no glamouroso bairro de Murray Hill, em Manhattan. Estreia com os 3 primeiros episódios, seguidos por capítulos inéditos todas as terças-feiras. Publicidade

Quarta-feira, 3 de junho

Cara de Um, Focinho de Outro (Filme Disney e Pixar): Dirigida por Daniel Chong, a animação acompanha Mabel, uma jovem que usa tecnologia para transferir sua consciência para um castor robótico e se comunicar com os animais. O longa traz no elenco de vozes nomes como Meryl Streep, Jon Hamm e Dave Franco.

Sexta-feira, 5 de junho

Hannah Berner: Não é da minha conta (Especial Original do Hulu) – Estreia.

Rivais (Temporada 2 – Série Original do Hulu) – Final de Temporada: Disponibilização dos episódios finais do segundo ano da série.

Segunda-feira, 8 de junho

O Melhor do Mundo com Antoni Porowski (Série National Geographic) – Destaque: Antoni Porowski explora destinos extraordinários como Paris, Londres, Cidade do México e Nova York para revelar sua culinária e cultura. Estreia com todos os episódios disponíveis no catálogo.

Quarta-feira, 10 de junho

Dragon Striker (Série Original Disney): Animação ambientada em uma escola de elite que une esporte e magia, onde o jovem Key precisa aprender a domar um dragão interno. Estreia com todos os episódios disponíveis.

Sexta-feira, 12 de junho

Homem de Ferro e seus Amigos Incríveis (Temporada 1 – Série Original Marvel): Chegada de novos episódios da animação infantil.

Quarta-feira, 17 de junho

Supergatinhos (Temporada 3 – Série Original Disney Junior).

Quarta-feira, 24 de junho

Avatar: Fogo e Cinzas (Filme 20th Century Studios): James Cameron leva o público de volta a Pandora para acompanhar a família de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em uma nova aventura imersiva.

Equipe de Resgate (Temporada 3 – Série Original Disney Junior): Chegada de novos episódios.

Doc (Temporada 2 – Série): Novos episódios adicionados à plataforma.

Quinta-feira, 25 de junho

O Urso (Temporada 5 – Série Original do FX): A quinta e última temporada da aclamada série retoma a história após a saída de Carmy (Jeremy Allen White) da indústria. Sydney, Richie e Sugar precisam se unir para realizar o último serviço do restaurante sob forte tempestade na busca pela estrela Michelin. Estreia com todos os episódios disponíveis.

Sexta-feira, 26 de junho

Bem-vindos ao Wrexham (Temporada 5 – Série Original do FX) – Final de Temporada.

Agenda ESPN

Os assinantes do combo Disney+ com canais ESPN terão um mês histórico de transmissões ao vivo:

Futebol (Copa do Mundo da FIFA): O torneio começa no dia 11 de junho . A cobertura terá o reforço da Casa Rede Ronaldo diretamente de Miami, que servirá de hub de entretenimento e estúdio exclusivo para o programa Resenha .

Futebol Nacional (Série B): Transmissão das rodadas 12 a 15, com destaque para os duelos Fortaleza x Sport e América-MG x Atlético-GO .

Tênis Internacional: Mês decisivo com a grande final de Roland Garros (7 de junho), o circuito ATP e WTA 500 de Londres (8 a 21 de junho) e o início do Grand Slam de Wimbledon (a partir de 29 de junho).

Velocidade e Automobilismo: IndyCar: GP de Gateway (7 de junho) e GP de Road América (21 de junho). NASCAR: GPs de Michigan (7/06), Pocono (14/06) e San Diego (21/06). No dia 28 de junho ocorrem o GP de Sonoma e a NASCAR Brasil direto de São Paulo.



Ainda Este Mês

As produções abaixo também estão confirmadas para desembarcar no catálogo ao longo de junho, mas suas datas exatas de distribuição ainda não foram detalhadas pela plataforma:

Depois Daquele Ano (Temporada 1)

Viagem Sem Retorno

Hallow Road: Caminho Sem Volta

Sua Culpa: Londres

O Frio da Morte

Os Estranhos: Capítulo 2

See You At Work Tomorrow! (Temporada 1)

Driver’s Ed

Nuremberg