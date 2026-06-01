Todas as estreias do Disney+ em junho: séries, filmes e esportes ao vivo

O Disney+ revelou o seu calendário oficial de estreias. O catálogo do streaming receberá produções de peso, incluindo a aguardada nova jornada por Pandora de James Cameron, a temporada final do drama gastronômico O Urso, animações inéditas da Pixar e uma cobertura esportiva robusta através dos canais ESPN.
Confira abaixo a programação para você planejar as suas maratonas:
Segunda-feira, 1º de junho
-
Doutor à Beira do Amor (Série Original do Hulu): Chegada dos dois primeiros episódios da produção. O cronograma de lançamento seguirá semanalmente com novos episódios todas as segundas e terças-feiras.
Terça-feira, 2 de junho
-
Inapropriados para o Trabalho (Série Original do Hulu): Nova comédia criada por Mindy Kaling que acompanha cinco jovens de vinte e poucos anos obcecados por suas carreiras no glamouroso bairro de Murray Hill, em Manhattan. Estreia com os 3 primeiros episódios, seguidos por capítulos inéditos todas as terças-feiras.Publicidade
Quarta-feira, 3 de junho
-
Cara de Um, Focinho de Outro (Filme Disney e Pixar): Dirigida por Daniel Chong, a animação acompanha Mabel, uma jovem que usa tecnologia para transferir sua consciência para um castor robótico e se comunicar com os animais. O longa traz no elenco de vozes nomes como Meryl Streep, Jon Hamm e Dave Franco.
Sexta-feira, 5 de junho
-
Hannah Berner: Não é da minha conta (Especial Original do Hulu) – Estreia.
-
Rivais (Temporada 2 – Série Original do Hulu) – Final de Temporada: Disponibilização dos episódios finais do segundo ano da série.
Segunda-feira, 8 de junho
-
O Melhor do Mundo com Antoni Porowski (Série National Geographic) – Destaque: Antoni Porowski explora destinos extraordinários como Paris, Londres, Cidade do México e Nova York para revelar sua culinária e cultura. Estreia com todos os episódios disponíveis no catálogo.
Quarta-feira, 10 de junho
-
Dragon Striker (Série Original Disney): Animação ambientada em uma escola de elite que une esporte e magia, onde o jovem Key precisa aprender a domar um dragão interno. Estreia com todos os episódios disponíveis.
Sexta-feira, 12 de junho
-
Homem de Ferro e seus Amigos Incríveis (Temporada 1 – Série Original Marvel): Chegada de novos episódios da animação infantil.
Quarta-feira, 17 de junho
-
Supergatinhos (Temporada 3 – Série Original Disney Junior).
Quarta-feira, 24 de junho
-
Avatar: Fogo e Cinzas (Filme 20th Century Studios): James Cameron leva o público de volta a Pandora para acompanhar a família de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em uma nova aventura imersiva.
-
Equipe de Resgate (Temporada 3 – Série Original Disney Junior): Chegada de novos episódios.
-
Doc (Temporada 2 – Série): Novos episódios adicionados à plataforma.
Quinta-feira, 25 de junho
-
O Urso (Temporada 5 – Série Original do FX): A quinta e última temporada da aclamada série retoma a história após a saída de Carmy (Jeremy Allen White) da indústria. Sydney, Richie e Sugar precisam se unir para realizar o último serviço do restaurante sob forte tempestade na busca pela estrela Michelin. Estreia com todos os episódios disponíveis.
Sexta-feira, 26 de junho
-
Bem-vindos ao Wrexham (Temporada 5 – Série Original do FX) – Final de Temporada.
Agenda ESPN
Os assinantes do combo Disney+ com canais ESPN terão um mês histórico de transmissões ao vivo:
-
Futebol (Copa do Mundo da FIFA): O torneio começa no dia 11 de junho. A cobertura terá o reforço da Casa Rede Ronaldo diretamente de Miami, que servirá de hub de entretenimento e estúdio exclusivo para o programa Resenha.
-
Futebol Nacional (Série B): Transmissão das rodadas 12 a 15, com destaque para os duelos Fortaleza x Sport e América-MG x Atlético-GO.
-
Tênis Internacional: Mês decisivo com a grande final de Roland Garros (7 de junho), o circuito ATP e WTA 500 de Londres (8 a 21 de junho) e o início do Grand Slam de Wimbledon (a partir de 29 de junho).
-
Velocidade e Automobilismo:
-
IndyCar: GP de Gateway (7 de junho) e GP de Road América (21 de junho).
-
NASCAR: GPs de Michigan (7/06), Pocono (14/06) e San Diego (21/06). No dia 28 de junho ocorrem o GP de Sonoma e a NASCAR Brasil direto de São Paulo.
-
Ainda Este Mês
As produções abaixo também estão confirmadas para desembarcar no catálogo ao longo de junho, mas suas datas exatas de distribuição ainda não foram detalhadas pela plataforma:
-
Depois Daquele Ano (Temporada 1)
-
Viagem Sem Retorno
-
Hallow Road: Caminho Sem Volta
-
Sua Culpa: Londres
-
O Frio da Morte
-
Os Estranhos: Capítulo 2
-
See You At Work Tomorrow! (Temporada 1)
-
Driver’s Ed
-
Nuremberg