LG Channels Brasil ganha 7 canais novos, incluindo Anime Onegai

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O LG Channels acaba de adicionar sete canais à sua grade no Brasil — e a movimentação cobre dois flancos bem distintos do gosto do público: anime e séries de drama/crime ocidentais. Os novos endereços chegam sem qualquer custo extra, no modelo FAST (televisão gratuita com suporte de anúncios) que já é a espinha dorsal do serviço.

Anime Onegai reforça presença com cinco canais

A Anime Onegai, plataforma de streaming de animes fundada pela empresa japonesa REMOW, já tinha chegado ao LG Channels no Brasil com cinco canais temáticos, todos legendados em português brasileiro.

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A atualização mais recente na grade mostra a inclusão de mais cinco sinais sob a mesma bandeira — desta vez com recortes de gênero ainda mais específicos:

Anime Onegai Drama (VC 914)

Anime Onegai Comedy (VC 666)

Anime Onegai Sci-Fi (VC 667)

Anime Onegai Action (VC 668)

Anime Onegai Sports (VC 669)

A proposta da Anime Onegai é entregar anime japonês diretamente do Japão, segmentado por gênero — um modelo que já funcionou bem em outros mercados latinos. Entre os títulos exibidos nos canais estão Katekyo Hitman Reborn!, Full Moon: Buscando a Lua Cheia e Kuroko no Basket.

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FreeTV Crime e FreeTV Drama chegam ao catálogo

Os dois canais da marca FreeTV completam a atualização. FreeTV Crime (VC 922) e FreeTV Drama (VC 914) são etiquetas reconhecidas no ecossistema FAST global — a FreeTV Crime, por exemplo, já aparece na grade de múltiplos serviços de televisão gratuita ao redor do mundo, com foco em séries policiais e investigativas. FreeTV Drama, por sua vez, endereça um dos gêneros de maior apelo no streaming gratuito: crime e drama figuram entre os gêneros mais assistidos em serviços FAST na América Latina, o que torna a chegada dos dois canais estrategicamente coerente.

O LG Channels como plataforma em expansão

O LG Channels, alimentado pela infraestrutura da Xumo, já conta com mais de 400 canais gratuitos globalmente e não exige cadastro ou assinatura — basta uma smart TV LG a partir de 2016 e conexão com a internet. No Brasil, o serviço tem crescido com adições frequentes de parceiros de conteúdo, tornando-se uma alternativa real de entretenimento gratuito para quem já tem o hardware em casa.

A chegada simultânea de canais de anime com legenda em PT-BR e de drama/crime ocidental sinaliza que a LG está apostando na diversidade de perfis para ampliar o tempo de uso do serviço — sem pedir nada em troca além da atenção do espectador nos intervalos.

Com sete novos canais gratuitos disponíveis, qual deles você vai colocar na sua fila primeiro — o anime ou o crime?