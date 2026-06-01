Conheça o novo streaming Tela Brasil, a ‘Netflix dos brasileiros’

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

O mercado de streaming no Brasil acaba de ganhar uma nova plataforma voltada à democratização cultural: a Tela Brasil. O lançamento oficial foi feito no Rio de Janeiro, durante o Rio2C 2026, o maior evento de criatividade e inovação da América Latina, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A Tela Brasil nasce como a primeira plataforma pública federal de streaming dedicada exclusivamente ao audiovisual brasileiro. Totalmente gratuita e livre de assinaturas, a iniciativa estreia com um catálogo inicial de 555 obras produzidas entre 1910 e 2025, englobando filmes premiados, séries, documentários históricos, animações e produções infantis.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Como funciona e como acessar

Diferente das plataformas comerciais, o foco da Tela Brasil é a acessibilidade:

Acesso: Em sua largada oficial, a plataforma está disponível inicialmente em versão web . No entanto, os aplicativos nativos para sistemas Android e iOS já estão em fase final de implementação e serão lançados nos próximos 30 dias. Publicidade

Segurança e Login: Para navegar pelo catálogo e assistir aos conteúdos, o usuário precisa apenas realizar o login utilizando a sua conta unificada do Gov.br. A integração garante um ambiente seguro e simplificado para milhões de brasileiros que já utilizam o sistema federal.

Parceria com a EBC promete dobrar o catálogo

A ambição do Ministério da Cultura (MinC) é consolidar o serviço como um dos maiores acervos digitais gratuitos do país. Para isso, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O plano prevê a incorporação gradual de toda a programação da TV Brasil e do acervo histórico da comunicação pública ao catálogo da nova plataforma. De acordo com a presidente da EBC, Antonia Pellegrino, serão integradas mais de 3 mil horas de conteúdo e 150 obras até o final do ano. Com esse reforço, o secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, projeta que o catálogo da Tela Brasil irá praticamente duplicar, alcançando a marca de mil obras disponíveis em curto prazo.

Soberania tecnológica

Além de democratizar o acesso ao cinema nacional, a Tela Brasil carrega um importante selo de inovação de software nacional. A plataforma não foi terceirizada para Big Techs estrangeiras: ela foi inteiramente desenvolvida pelo Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL).

O projeto envolveu uma rede de pesquisadores, desenvolvedores e estudantes universitários, provando que as instituições públicas de ensino superior têm capacidade técnica para entregar soluções robustas e de alta tecnologia voltadas para políticas públicas de grande impacto social.

Títulos já disponíveis

Entre os títulos já disponíveis no streaming Tela Brasil, destaque para filmes como “Olga”, “Carandiru”, “A Hora da Estrela”, “O Quatrilho”, “Sinhá Moça”, “O Cangaceiro”, entre outros. Destaque também para produções infantis, como “Peixonauta, O Filme” e “O Menino e o Mundo”, além de curtas-metragens e séries de diversos gêneros.