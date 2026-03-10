Futebol Raiz: Band e CBF selam acordo para as Séries C e D

- Publicidade -

​A Band reafirmou sua vocação como o “canal do esporte” ao fechar um acordo de exclusividade com a CBF para a transmissão das Séries C e D do Campeonato Brasileiro em 2026. A parceria garante a exibição de até três partidas por semana na TV aberta, com um foco regionalizado: os jogos serão transmitidos aos sábados, voltados especialmente para o interior de São Paulo e para os estados das regiões Norte e Nordeste.

​A operação das transmissões será liderada pelas equipes das praças de Campinas (Band Campinas) e Salvador (Band Bahia), com a possibilidade de outras afiliadas aderirem à rede para exibir confrontos de interesse local. Ao todo, serão 27 rodadas de cobertura, levando a emoção do acesso para milhões de torcedores.

​A edição de 2026 da Série C marca o fim de uma era. Esta será a última temporada com 20 participantes antes da transição aprovada pela CBF, que elevará o número de clubes para 24 em 2027.

​Já a quarta divisão nacional terá em 2026 a sua maior edição de todos os tempos. Com 96 clubes participantes, a Série D se consolida como a competição mais democrática do país. Agora, seis times sobem para a Série C. Os quatro semifinalistas garantem a vaga direta, enquanto os eliminados nas quartas de final disputam uma repescagem (playoffs) em jogos de ida e volta pelas duas vagas restantes.

A volta da Série C e D à Band resgata a tradição das tardes de sábado com futebol ao vivo. ​Além da TV aberta, a CBF também avançou em acordos com plataformas como SportyNet (Streaming/PPV) e o Canal do Benja, garantindo que o torcedor tenha múltiplas telas para acompanhar o seu time do coração em 2026.