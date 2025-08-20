Futebol aumenta audiência e deixa SBT na vice-liderança

Publicidade

O SBT conquistou a vice-liderança isolada na audiência da Grande São Paulo na noite de terça-feira, 19 de agosto, com a transmissão exclusiva da partida de volta das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana.

Durante a exibição do jogo, entre 21h30 e 23h26, a emissora registrou 4,8 pontos de média, com picos de 6 pontos e 8,3% de share, superando a emissora terceira colocada, que marcou 4,4 pontos com uma programação que incluiu novelas e filmes.

A vitória do Fluminense por 2 a 0 contra o América de Cali, que garantiu a vaga do time brasileiro nas quartas de final, não apenas impulsionou a audiência geral do SBT, mas também demonstrou um crescimento significativo em relação ao jogo anterior. A partida registrou um aumento de 12% na audiência, além de uma maior participação de público em diversas faixas etárias, como 12 a 17 anos (+3pp) e 18 a 24 anos (+4pp), e nas classes sociais C1 (+3pp) e C2 (+5pp).

Publicidade

A transmissão do jogo contou com a narração de Tiago Leifert, comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagens de Flavio Winicki.