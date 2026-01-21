Fim da linha: Datena surpreende e anuncia saída da RedeTV! ao vivo

- Publicidade -

O cenário televisivo brasileiro começou 2026 com uma reviravolta inesperada. Na tarde desta quarta-feira, 21 de janeiro, José Luiz Datena anunciou ao vivo seu desligamento da RedeTV!. A decisão encerra uma passagem curta, de apenas oito meses, pela emissora de Amilcare Dallevo Jr., onde o jornalista comandava o policialesco “Brasil do Povo” desde junho do ano passado.

A demissão foi formalizada diretamente com Amilcare Dallevo Jr., que desde o final de 2025 tornou-se o único proprietário da rede. Datena, que havia retornado recentemente de um recesso médico, cumprirá aviso prévio no comando do telejornal vespertino até o dia 31 de janeiro. O apresentador justificou a saída pelo desgaste físico acumulado após três décadas à frente de programas diários de longa duração.

O destino de Datena já está selado: a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O jornalista foi contratado para um projeto multiplataforma que inclui um talk show semanal na TV Brasil, focado em entrevistas com personalidades da política e da cultura, além de participações na Rádio Nacional. Segundo o comunicador, a mudança para a mídia pública permitirá uma rotina menos intensa e um formato “mais leve”.

“Não é brincadeira fazer três horas e meia, duas horas de programa de televisão há 30 anos. É um acumulado muito grande. Estou partindo para programas com menos intensidade e acho que vai dar certo“, desabafou Datena durante a transmissão. A percepção nos bastidores é que a complexidade de conciliar os novos compromissos em Brasília (EBC) com o diário ao vivo em São Paulo (RedeTV!) tornou a permanência na TV privada insustentável.

Esta é mais uma movimentação rápida na carreira recente de Datena, que passou o primeiro semestre de 2025 no SBT antes de migrar para a RedeTV!. Com sua saída, a RedeTV! enfrenta agora o desafio de encontrar um substituto para sua principal faixa jornalística da tarde. O apresentador, por sua vez, encerra um ciclo no gênero “policial urgente” para tentar se consolidar como entrevistador no ambiente digital e na TV pública.