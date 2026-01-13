Fevereiro: Confira as principais estreias da HBO na TV paga

O canal de TV por assinatura HBO preparou diversas novidades para seus sábados de fevereiro. As estreias acontecem sempre na faixa das 22h. Confira abaixo os principais destaques do mês.

- Publicidade -

A Garota da Vez (2023) é o destaque do dia 7 de fevereiro. Na década de 1970, em Los Angeles, onda de assassinatos ganha manchetes. Uma jovem que deseja se tornar atriz e um assassino em série se cruzam durante episódio de programa de namoro na TV.

No dia 14 de fevereiro, o canal exibe Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017). Após lutar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do jovem Peter Parker voltar para casa em Nova York ao lado de sua tia May. Sob o olhar atento do mentor Tony Stark, Peter começa a abraçar sua nova identidade como Homem-Aranha e combate diariamente pequenos crimes nas redondezas. Ele acredita que encontrou a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge ameaçando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

- Publicidade -

Os assinantes conferem no dia 21 de fevereiro o longa Entrevista com O Demônio (2023). Em 1977, uma transmissão televisiva liberta o mal nas salas de estar dos que assistem.

A estreia do dia 28 de fevereiro ainda não foi divulgada.

- Publicidade -

Confira abaixo os trailers das atrações:

* A programação pode sofrer alterações.