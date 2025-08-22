Festa do Peão de Barretos tem transmissão gratuita na TV e internet

Publicidade

A 70ª edição da Festa do Peão de Barretos terá as competições de rodeio transmitidas gratuitamente. O canal BRTVMAX levará a emoção do evento para mais de 15 milhões de televisores em rede nacional, além de disponibilizar a transmissão ao vivo em seu canal oficial no YouTube.

De 21 a 31 de agosto, o público poderá acompanhar todas as competições do Estádio de Rodeios do Parque do Peão. A cobertura inclui as finais da PBR Brazil e da Liga Nacional de Rodeio, provas cronometradas e a disputa pelo título do 32º Barretos International Rodeo.

A transmissão, que será em HD na TV (com a marca TV Rodeio) e em 4K no YouTube, também mostrará a cerimônia de abertura, os bastidores e entrevistas exclusivas. Segundo Thiago Macedo, diretor do BRTVMAX, a cobertura será especial, com a apresentação de Michelli Soares, entrevistas em estúdio e reportagens de Bianca Barreto e Lipe Araújo.

“Neste ano, a transmissão acontecerá de forma gratuita. Um grande presente dos 70 anos da Festa do Peão de Barretos para o público”, afirma Jeronimo Luiz Muzeti, presidente do evento.

O BRTVMAX pode ser assistido no canal 200 na plataforma SAT HD Regional por quem tem antenas parabólicas apontadas para o satélite Star One D2.