Férias com Ladybug: Gloob apresenta o inédito “Vampigami”

As férias de janeiro ganham um reforço de peso para os fãs de animação. O canal Gloob exibe nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro, às 19h45, um episódio inédito da aguardada 6ª temporada de ‘Miraculous: As Aventuras de Ladybug’. A produção, que é um fenômeno de audiência entre o público infantil e adolescente, segue explorando os novos visuais e as dinâmicas renovadas dos heróis de Paris.

No episódio inédito, intitulado “Vampigami”, o foco volta-se para a relação entre os protagonistas. Marinette se vê diante de um dilema comum: o medo de decepcionar quem gosta. Ao ser convidada por Adrien para ir ao cinema assistir a um filme de terror, a jovem aceita o desafio apenas por receio de que ele perca o interesse por ela. A trama promete equilibrar momentos de tensão, romance e o humor característico da série enquanto Marinette tenta sobreviver à sessão mais assustadora de sua vida.

Além da exibição linear no canal Gloob, o episódio ficará disponível simultaneamente para os assinantes do Globoplay, no plano premium. Essa estratégia multiplataforma da Globo visa atender tanto as crianças que acompanham a grade horária fixa quanto o público que prefere o consumo sob demanda durante o período de recesso escolar, garantindo que ninguém perca os desdobramentos da nova fase da animação.

A 6ª temporada de Miraculous tem sido marcada por uma evolução gráfica significativa e por roteiros que aprofundam as questões emocionais dos personagens. Em “Vampigami”, a série utiliza o cenário lúdico do cinema de terror para trabalhar temas como autenticidade e superação de medos, mantendo o engajamento que transformou Ladybug e Cat Noir em ícones da cultura pop atual.

Com a estreia marcada para o horário nobre do canal (19h45), o Gloob reforça sua grade de verão, apostando em um dos seus conteúdos de maior prestígio. A expectativa é que o episódio impulsione o engajamento nas redes sociais e nas plataformas de vídeo da emissora, mantendo o “Miraculous” como um dos termos mais buscados entre as produções infantis deste início de 2026.