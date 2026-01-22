Fenômeno Xsports: Copinha leva canal ao 4º lugar e supera audiência da Band em SP

- Publicidade -

A Xsports, emissora que estreou em agosto de 2025 com uma proposta 100% dedicada ao esporte, alcançou um feito histórico na última segunda-feira (19). Durante a transmissão das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Botafogo, o canal conquistou o quarto lugar isolado na média de audiência na Grande São Paulo. O desempenho coloca a novata à frente de emissoras tradicionais e consolida o torneio de base como um pilar estratégico de sua grade.

Os dados da Kantar Ibope Media revelam que o confronto registrou um pico de 2,05 pontos e média de 1,67 na capital paulista. Na faixa horária entre 21h e 23h, o resultado foi três vezes superior ao registrado pela Band, concorrente direta no segmento esportivo. No Painel Nacional de Televisão (PNT), a Xsports manteve a média de um ponto, com picos que representaram cerca de 700 mil pessoas assistindo simultaneamente em todo o país.

A estratégia multiplataforma da emissora, que ocupa o antigo canal 32 da MTV Brasil, também apresentou números robustos no ambiente digital. Enquanto 1,4 milhão de espectadores únicos acompanhavam a partida pela TV, o canal oficial da Xsports no YouTube somou 2,6 milhões de visualizações. Atualmente, a plataforma digital da emissora já ultrapassa os 686 mil inscritos, servindo como uma extensão vital para o engajamento com o público jovem que consome a “Copinha”.

O impacto da competição foi sentido em toda a programação diária. A segunda-feira tornou-se o dia de maior audiência da história do canal desde seu lançamento, atingindo um total de 2,4 milhões de espectadores únicos nas 24 horas de transmissão. Segundo Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports, os recordes diários comprovam que o público brasileiro abraçou a proposta de um canal aberto totalmente voltado ao esporte, especialmente ao valorizar as categorias de base do futebol nacional.

Comandada pelos irmãos Garcia, proprietários do Grupo Kalunga, a Xsports vem investindo em nomes de peso, como os narradores Milton Leite e Álvaro José e o comentarista Mauro Beting. O sucesso na cobertura do Paulistão e da Copinha é visto como o “cartão de visitas” da emissora para 2026, que planeja expandir sua atuação em outras modalidades e consolidar sua posição entre as cinco maiores redes de televisão do país.