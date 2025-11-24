Ex-apresentadora do programa Mulheres morre aos 73 anos

A televisão brasileira amanheceu de luto nesta segunda-feira (24 de novembro). Faleceu aos 73 anos a apresentadora Ione Borges, um dos nomes mais emblemáticos dos programas femininos e conhecida por formar a dupla “Parcerinhas” ao lado de Claudete Troiano.

A notícia foi confirmada por Claudete Troiano, que utilizou suas redes sociais para prestar homenagem e lamentar a perda da amiga e antiga parceira de trabalho.

Ione Borges teve uma trajetória marcada pelo desenvolvimento da televisão brasileira. Sua carreira começou ainda na década de 1960, atuando como modelo e atriz. Em seu currículo, consta a participação na versão original da novela Meu Pedacinho de Chão (Globo, 1971).

Contudo, foi na TV Gazeta que Ione construiu sua identidade como apresentadora, tornando-se uma figura emblemática da emissora.

Em 2010, Ione Borges decidiu encerrar sua jornada diária à frente das câmeras, citando desgaste físico e dificuldades nas cordas vocais. Em um gesto de reconhecimento à sua contribuição de décadas, a TV Gazeta manteve um contrato vitalício com a apresentadora, que passou a participar apenas de edições especiais de fim de ano.