Ex-afiliada da Globo agora é Jovem Pan: Veja a nova programação

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​A partir desta terça-feira, 24 de março, o cenário televisivo de Presidente Prudente e região passa por uma transformação histórica. A TV Fronteira, afiliada da Rede Globo durante mais de três décadas, inicia oficialmente suas operações como afiliada do Grupo Jovem Pan. O movimento encerra um ciclo de especulações e marca a chegada de um formato de jornalismo mais dinâmico e multiplataforma para os telespectadores do Oeste Paulista.

​A parceria com a Jovem Pan abrangerá televisão, rádio e internet. Segundo o comunicado oficial, o objetivo é ampliar a velocidade e o alcance da informação, unindo a força nacional da marca Jovem Pan à tradição regional da TV Fronteira.

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​Histórico: Do rompimento com a Globo à nova casa

​O caminho até a afiliação com a Jovem Pan foi marcado por um período de transição desafiador. Durante anos, a TV Fronteira foi a voz da Globo na região, mas após o fim do contrato de afiliação, a emissora passou por um período sem uma rede nacional definida.

​Desde então, a TV Fronteira buscava um parceiro que permitisse manter seu DNA de prestação de serviço local, mas que oferecesse uma estrutura robusta de rede. O acerto com a Jovem Pan surge como a solução para preencher essa lacuna, trazendo uma linha editorial focada em agilidade e opinião, características da rede paulista.

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​Mudanças na Grade: Confira os novos horários locais

​Com a nova afiliação, a grade de programação local também sofre ajustes para se adequar ao fluxo da Jovem Pan. As atrações que o público local já conhece ganham novos horários.

​Confira a nova grade de segunda a sexta:

​ 07h às 08h: Bom Dia Fronteira (com Talita Lopes)

(com Talita Lopes) ​ 10h às 11h: A Nossa Manhã (com Tiago Rodrigues)

(com Tiago Rodrigues) ​ 11h às 12h: Fronteira Notícias 1ª Edição (com Carla Moreno)

(com Carla Moreno) ​19h às 20h: Fronteira Notícias 2ª Edição (com Simone Gomes)

​A emissora reforça que o compromisso com as pautas do Oeste Paulista e a responsabilidade social permanecem como pilares fundamentais, mesmo sob a nova bandeira nacional da Jovem Pan.