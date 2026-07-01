Estreias nos cinemas: Kafka, Urso de Prata e CPI da Covid em 02/07

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Depois de um junho que trouxe Spielberg, Toy Story, He-Man, Almodóvar e a Supergirl em sequência ininterrupta, os cinemas brasileiros tiram o pé do acelerador nesta quinta-feira (2). São apenas quatro estreias, nenhuma delas com capas ou tights. É a semana perfeita para quem quer trocar o pipocão pelo cinema que ganha prêmios em Berlim e Toronto.

Franz: Kafka como você nunca viu (e como ele não gostaria de ser visto)

Franz (Franz K., República Tcheca/Polônia/Alemanha/França/Turquia) é o grande destaque da semana. Dirigido por Agnieszka Holland (Fronteira Verde, Europa Europa), o filme retrata a vida de Franz Kafka em formato caleidoscópico, não linear, com quebras de quarta parede e saltos entre a Praga do início do século XX e o Museu Kafka contemporâneo, onde turistas tiram selfies sobre as páginas que o escritor queria destruir.

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O filme acumula 79% no Rotten Tomatoes. No IMDb, a nota é 6.2, refletindo a divisão entre quem celebra a ousadia formal e quem sente que o filme é ambicioso demais para seu próprio bem. O Screen International elogia a performance de Idan Weiss como uma presença tragicômica que evoca um palhaço perseguido, em algum lugar entre Charlie Chaplin e Adrien Brody.

O filme foi selecionado como a candidatura da Polônia ao Oscar de Melhor Filme Internacional, embora não tenha sido indicado. Holland declarou que quis fugir do clichê de um Kafka sombrio e deprimido, criando um retrato mais “punk” e irreverente, decisão que dividiu os críticos com a mesma eficiência de uma parábola kafkiana. Distribuição: A2 Filmes. Classificação: 16 anos.

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Salvação: o Urso de Prata da semana

Salvação (Kurtuluş, Turquia/França/Países Baixos/Grécia/Suécia/Arábia Saudita), de Emin Alper (Dias Ardentes), chega ao Brasil com o peso de um Urso de Prata — Grande Prêmio do Júri na Berlinale 2026.

O filme se passa em uma vila remota nas montanhas turcas, onde o retorno de um clã exilado reacende uma disputa territorial adormecida há décadas. Mesut (Caner Cindoruk), irmão do líder local, começa a ter visões que acredita serem avisos divinos — e a desafiar a liderança do próprio irmão. A trama é inspirada em uma história real de massacre.

No IMDb, a nota é 7.0. O Variety elogia o filme como uma exploração tensa e oportuna das raízes da violência. O Loud and Clear Reviews destaca o pavor constante, comparando o clima ao de As Bestas (2022), de Rodrigo Sorogoyen. Distribuição: Pandora Filmes. Classificação: 16 anos.

Anatomia do Caos: a CPI da Covid no cinema

Anatomia do Caos (Brasil), de Dandara Ferreira, é o documentário que leva para as telonas os bastidores do Senado durante a CPI da Covid-19. Com acesso inédito aos corredores, gabinetes e articulações que não chegaram às câmeras de TV, o filme transforma imagens exclusivas em retrato de um dos períodos mais turbulentos da história recente do Brasil.

Para quem viveu 2021 grudado na CPI como se fosse novela e para quem quer entender o que acontecia fora do enquadramento oficial. Distribuição: Descoloniza Filmes. Classificação: 12 anos.

Nós Acreditamos em Vocês: drama belga de tribunal

Nós Acreditamos em Vocês (On vous croit, Bélgica), de Charlotte Devillers e Arnaud Dufeys, acompanha Alice em uma audiência judicial para decidir a guarda de seus filhos. Com Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto e Natali Broods. Distribuição: Filmes do Estação. Classificação: 14 anos.

Na semana que vem: Superman volta

O AdoroCinema já lista Superman: Man of Tomorrow para 8 de julho, a sequência do DCU de James Gunn, com David Corenswet, Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan. Superman e Lex Luthor se unem contra uma ameaça maior. O segundo blockbuster DC em duas semanas.