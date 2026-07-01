Pluto TV: Dois novos canais de séries chegam de graça em julho

Publicidade

A Pluto TV lança duas novidades em sua grade de canais ao vivo neste mês de julho, com conteúdos voltados para o público jovem e para a família. As novidades já estão disponíveis, como sempre, sem custos adicionais para os usuários da plataforma.

A primeira novidade do mês é o canal Pluto TV Séries Família. A proposta do novo canal é servir como um ponto de encontro para diferentes gerações dentro da mesma casa. A curadoria da programação reúne produções que misturam aventura, humor, drama leve e emoção, com narrativas estruturadas para livre classificação indicativa.

O Além da Tela está no WhatsApp! Siga nosso canal no WhatsApp Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Já a segunda estreia atende os fãs de nostalgia e cultura pop infantojuvenil: o Canal Grachi. O novo canal terá transmissão 100% dedicada à exibição da famosa telenovela infantojuvenil.

Publicidade

A trama acompanha a rotina de uma adolescente que, além de precisar lidar com os dramas, amizades e rivalidades comuns do ambiente escolar no ensino médio, descobre que possui poderes mágicos e precisa aprender a dominá-los secretamente.

A Pluto TV está disponível de forma gratuita por meio de aplicativos para Smart TVs (sistemas Samsung, LG e Android TV), dispositivos de streaming (como Roku, Fire TV Stick e Chromecast), consoles de videogame, além de smartphones, tablets e diretamente pelo navegador em computadores.