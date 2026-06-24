Estreias nos cinemas: Supergirl, Segredo Obscuro e mais em 25/06

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A segunda estreia do Universo DC de James Gunn chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (25) cercada de incerteza. Depois do Superman que conquistou crítica e bilheteria no ano passado, Supergirl enfrenta as primeiras reações divididas que o DCU já teve. Mas a semana esconde uma surpresa: um drama alemão com 98% no Rotten Tomatoes que quase ninguém está de olho.

Supergirl: o primeiro teste real do DCU

Supergirl (Supergirl, EUA) é o grande lançamento comercial da semana e o mais arriscado. Dirigido por Craig Gillespie (Cruella, Eu, Tonya) e produzido por James Gunn, o filme adapta a aclamada HQ Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King e Bilquis Evely, com Milly Alcock (de A Casa do Dragão) como Kara Zor-El.

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O RT ainda não tem score oficial (o embargo de críticas completas cai junto com a estreia americana em 26/06), mas as primeiras reações pintam um quadro dividido. O Den of Geek chamou Alcock de “absolutamente dona do papel” e disse que ela “vai mudar nossa ideia de Supergirl para sempre”. A Total Film a descreveu como “perfeita, trazendo humor, coração e uma atuação bêbada incrível”. Jason Momoa como Lobo é o outro consenso positivo, entusiastas e críticos mais reservados concordam que Momoa está se divertindo enormemente no papel.

O problema? O vilão. A reclamação recorrente entre os críticos mais frios é que Krem, interpretado por Matthias Schoenaerts, é genérico demais. Enquanto Superman teve consenso garantido antes do score ser publicado, Supergirl é a primeira incógnita real do DCU no Rotten Tomatoes.

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Na bilheteria, a previsão é de US$ 40-56 milhões na abertura doméstica — abaixo do limiar de segurança para um filme com orçamento reportado de US$ 175 milhões e ponto de equilíbrio estimado em US$ 315 milhões globais. Distribuição: Warner. IMAX e 3D. Classificação: 14 anos.

Uma Infância Alemã: 98% e ninguém está prestando atenção

Uma Infância Alemã (Amrum, Alemanha) é, com folga, o filme mais bem avaliado da semana e possivelmente do mês. O drama de Fatih Akin (Contra a Parede, Em Pedaços) acumula 98% no Rotten Tomatoes, tornando-o o filme mais bem avaliado de toda a carreira do diretor.

O consenso do RT descreve o filme como uma obra de amadurecimento pictórica e emocionalmente poderosa, que amplia com delicadeza a exploração da identidade alemã que Akin desenvolveu ao longo da carreira. Baseado nas memórias de infância do lendário cineasta Hark Bohm (que faleceu dois meses após a estreia do filme na Alemanha), a trama acompanha Nanning, um garoto de 12 anos na ilha de Amrum, membro da Juventude Hitlerista e filho de um dignitário nazista, nas últimas semanas da Segunda Guerra Mundial.

A performance do jovem Jasper Billerbeck é descrita como uma verdadeira revelação, trazendo ternura mesmo nos momentos mais duros. Diane Kruger e Laura Tonke completam o elenco. Segundo a crítica especializada, trata-se do filme mais forte de Akin desde Do Outro Lado (2007). Distribuição: Imovision. Classificação: 14 anos.

Segredo Obscuro: body horror à sombra de A Substância

Segredo Obscuro (Shell, EUA) chegou ao Brasil com um problema de timing que não é culpa sua. O body horror de Max Minghella, com Elisabeth Moss como atriz decadente e Kate Hudson como magnata do bem-estar, acumula 65% no Rotten Tomatoes com 40 críticas e 55 no Metacritic.

A recepção foi prejudicada pela inevitável comparação com A Substância, de Coralie Fargeat, que explorou temas semelhantes, vaidade, Hollywood, horror corporal, com mais ousadia. O RogerEbert.com elogiou a sátira da indústria do entretenimento e a química entre Moss e Hudson. Já o Guardian disse que Minghella não parece confiante no que está tentando fazer. Kaia Gerber e Elizabeth Berkley (Showgirls) completam o elenco. Distribuição: Paris. Classificação: 16 anos.

Minions & Monstros: pré-estreia antes do lançamento oficial

Minions & Monstros (Minions & Monsters, EUA) estreia oficialmente no Brasil em 1º de julho, mas já aparece na grade da semana com sessões antecipadas. O sétimo filme da franquia Meu Malvado Favorito leva os Minions à Hollywood dos anos 1920, onde tentam produzir seu próprio filme de monstros.

O Variety chamou o filme de um pico criativo claro para a franquia, com uma ideia real no centro além do caos simpático de sempre. A previsão do RT aponta para 72% dos críticos, acima de Meu Malvado Favorito 3 (58%) e Meu Malvado Favorito 4 (56%). Trey Parker (co-criador de South Park), Christoph Waltz, Jeff Bridges e Allison Janney fazem as vozes. George Lucas participa em papel não revelado. Distribuição: Universal. IMAX e 3D.

Cinema autoral e festivais

O Sol Nasce Para Todos (The Sun Rises on Us All, China/França) — Drama de Cai Shangjun sobre um ex-casal separado por um crime e reunido pelo destino. Com Zhilei Xin e Zhang Songwen. Distribuição: Synapse. Classificação: 16 anos.

(The Sun Rises on Us All, China/França) — Drama de Cai Shangjun sobre um ex-casal separado por um crime e reunido pelo destino. Com Zhilei Xin e Zhang Songwen. Distribuição: Synapse. Classificação: 16 anos. Um Triste e Belo Mundo (A Sad and Beautiful World, Líbano/Alemanha/EUA) — Drama de Cyril Aris sobre um amor de três décadas entre Nino e Yasmina no Líbano contemporâneo. Distribuição: Pandora Filmes. Classificação: 14 anos.

Cinema nacional

Apenas Coisas Boas (Brasil) — Romance de Daniel Nolasco. No interior de Goiás, em 1984, Antonio leva uma vida solitária até conhecer Marcelo, um motoqueiro que sofre um acidente na região. A paixão entre os dois provoca rupturas profundas. Com Lucas Drummond e Fernando Libonati. Distribuição: Olhar Distribuição. Classificação: 18 anos.

Evento especial

8 ½ Festa do Cinema Italiano — Mostra itinerante de cinema italiano contemporâneo, com curadoria da Risi Film. Programação e cidades variam.