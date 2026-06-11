Estreias nos cinemas: Spielberg, Dustin Hoffman e Paul Rudd em 11/06

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

Spielberg, Dustin Hoffman, Paul Rudd, Nick Jonas e o Professor La Casa de Papel num romance espanhol de 90 anos. Se a semana passada já estava carregada com He-Man e Todo Mundo em Pânico, o cinema brasileiro decidiu que junho não é mês de descanso. São nove estreias inéditas a partir desta quinta (11) — e, na sexta (12), o grande evento do semestre: o retorno de Steven Spielberg à ficção científica extraterrestre.

Dia D: Spielberg olha para o céu de novo

Dia D (Disclosure Day, EUA), de Steven Spielberg, chega aos cinemas brasileiros como o grande evento cinematográfico do mês. O filme acumula 89% no Rotten Tomatoes com selo Certified Fresh, baseado em 110 críticas, consolidando-se como o terceiro filme mais bem avaliado de Spielberg sobre extraterrestres, atrás apenas de E.T. (99%) e Contatos Imediatos de Terceiro Grau (91%).

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Emily Blunt interpreta uma meteorologista envolvida em uma conspiração governamental de décadas para esconder evidências de contato com vida extraterrestre, e já é apontada por críticos como candidata ao Oscar de Melhor Atriz em 2027. Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson e Wyatt Russell completam o elenco. A trilha de John Williams é descrita como fenomenal — imponente, operática e assombrada, elevando cada cena em que aparece.

Publicidade

O Afinador: a joia da semana

O Afinador (Tuner, Canadá/EUA) é, junto com Dia D, o filme mais elogiado da semana. Dirigido por Daniel Roher (vencedor do Oscar de documentário por Navalny), o filme acumula 96% no Rotten Tomatoes após uma passagem aclamada pelos festivais de Telluride e Toronto.

Leo Woodall (de The White Lotus) interpreta Niki, um afinador de pianos com hiperacusia que descobre que suas habilidades auditivas ultrarrefinadas servem também para abrir cofres. Dustin Hoffman vive Harry, seu mentor, e o elenco inclui Havana Rose Liu, Jean Reno e Lior Raz. No IMDb, a nota é 7.3. O Guardian elogia a química entre Woodall e Hoffman como um prazer de assistir, num drama que mistura momentos de comédia romântica com um thriller de crime descontraído.

Hit para Dois: o feel-good do diretor de Sing Street

Hit para Dois (Power Ballad, Irlanda/EUA), de John Carney (Once, Sing Street), coloca Paul Rudd como um cantor de casamentos frustrado e Nick Jonas como um ex-astro de boy band em crise. Quando Danny (Jonas) transforma uma música de Rick (Rudd) em hit sem dar crédito, a amizade vira uma disputa pelo reconhecimento.

O filme estreou no SXSW com 88% no Rotten Tomatoes. Críticos elogiam o coração do filme e a atuação de Rudd, descrita como charmosa e impossível de não torcer por. O Hollywood Reporter compara o filme aos pop hits mais cativantes: um pouco familiar, um pouco inesperado e absolutamente irresistível.

Eu & Você na Toscana: comédia romântica com paisagem de cartão-postal

Eu & Você na Toscana (You, Me & Tuscany, EUA) escala Halle Bailey (A Pequena Sereia) e Regé-Jean Page (Bridgerton) em uma comédia romântica sobre uma americana que invade uma villa toscana e acaba fingindo ser noiva de um italiano que mal conhece. Direção de Kat Coiro (Marry Me).

No Rotten Tomatoes, o filme registra 74% dos críticos, com elogios à química do elenco e à paisagem, mas críticas ao roteiro previsível. No IMDb, a nota é 6.1.

Décadas de Amor: Julio Medem em planos-sequência ambiciosos

8 Décadas de Amor (8, Espanha) marca o retorno do cineasta basco Julio Medem (Lucía e o Sexo, Os Amantes do Círculo Polar) com um filme formalmente ousado: oito capítulos filmados em planos-sequência, cada um retratando um reencontro entre Octavio (Javier Rey) e Adela (Ana Rujas) ao longo de 90 anos da história espanhola, de 1931 a 2022. Álvaro Morte (o Professor de La Casa de Papel) completa o elenco.

No IMDb, o filme registra 5.6. No RT, acumula apenas 2 críticas até o momento, insuficientes para um score consolidado, mas com recepção polarizada entre quem celebra a ousadia formal e quem sente o filme como excessivamente longo.

Cinema nacional: quatro títulos brasileiros

O Barulho da Noite (Brasil) — Drama de Eva Pereira com Emanuelle Araújo e Marcos Palmeira. Maria Luíza, uma menina de sete anos, tem sua inocência golpeada. Nota 4,0 no AdoroCinema. Classificação: sem informação.

(Brasil) — Drama de Eva Pereira com Emanuelle Araújo e Marcos Palmeira. Maria Luíza, uma menina de sete anos, tem sua inocência golpeada. Nota 4,0 no AdoroCinema. Classificação: sem informação. Trago Seu Amor (Brasil) — Comédia fantástica com Giovanna Grigio como uma jovem bruxa cujo beijo faz a última pessoa que você beijou se apaixonar por você. Direção de Cláudia Castro. Distribuição: H2O. Classificação: 12 anos.

(Brasil) — Comédia fantástica com Giovanna Grigio como uma jovem bruxa cujo beijo faz a última pessoa que você beijou se apaixonar por você. Direção de Cláudia Castro. Distribuição: H2O. Classificação: 12 anos. Criadas (Brasil) — Drama de Carol Rodrigues sobre duas mulheres negras de tons de pele diferentes que se reencontram na vida adulta, confrontando como a cor definiu experiências opostas. Distribuição: Vitrine Filmes. Classificação: 14 anos.

(Brasil) — Drama de Carol Rodrigues sobre duas mulheres negras de tons de pele diferentes que se reencontram na vida adulta, confrontando como a cor definiu experiências opostas. Distribuição: Vitrine Filmes. Classificação: 14 anos. Buenos Aires (Brasil) — Documentário de Tuca Siqueira sobre a pequena cidade nordestina que compartilha o nome com a capital argentina. Distribuição: ArtHouse.

Completando a cartela

(Quase) O Amor da Minha Vida (Young Werther, Canadá) — Adaptação contemporânea do clássico romance de Goethe, com Douglas Booth. Em cartaz desde maio.

(Young Werther, Canadá) — Adaptação contemporânea do clássico romance de Goethe, com Douglas Booth. Em cartaz desde maio. Os Peludos 2 (Finnik 2, Rússia) — Animação infantil. Distribuição: PlayArte. Classificação: 6 anos.

(Finnik 2, Rússia) — Animação infantil. Distribuição: PlayArte. Classificação: 6 anos. Amor Apocalipse (Peak Everything, Canadá) — Comédia romântica com Patrick Hivon e Piper Perabo. Distribuição: Synapse. Classificação: 16 anos.

Bônus: a avalanche dos relançamentos românticos

A sexta-feira (12) traz uma maratona de clássicos de volta às telonas, todos pela Warner ou Universal:

Crepúsculo: Eclipse (2010) — Para a geração que chorou com Edward e Bella voltar a chorar com ingresso a preço de 2026.

(2010) — Para a geração que chorou com Edward e Bella voltar a chorar com ingresso a preço de 2026. Diário de Uma Paixão (The Notebook, 2004) — Ryan Gosling e Rachel McAdams. O casal que definiu uma geração de romances.

(The Notebook, 2004) — Ryan Gosling e Rachel McAdams. O casal que definiu uma geração de romances. Antes do Amanhecer (Before Sunrise, 1995) — Ethan Hawke e Julie Delpy em Viena. Richard Linklater no seu melhor.

(Before Sunrise, 1995) — Ethan Hawke e Julie Delpy em Viena. Richard Linklater no seu melhor. O Amor Não Tira Férias (The Holiday, 2006) — Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law. O abraço cinematográfico de Nancy Meyers.

(The Holiday, 2006) — Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law. O abraço cinematográfico de Nancy Meyers. Um Lugar Chamado Notting Hill (Notting Hill, 1999) — Hugh Grant e Julia Roberts. “Sou apenas uma garota, diante de um garoto…”

No sábado (13), evento especial: BTS World Tour ‘Arirang’ in Busan: Live Viewing nos cinemas via Trafalgar.