Lançamentos Prime Video em julho: série de ‘Legalmente Loira’ e mais novidades

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O calendário de lançamentos do Prime Video para julho está movimentado e aposta alto na nostalgia, no universo dos quadrinhos e em adaptações de grandes sucessos. O principal destaque do mês fica por conta do lançamento de Elle: Legalmente Loira, série que serve como prelúdio dos famosos filmes dos anos 2000. Além disso, o catálogo recebe reforços de peso com produções de heróis e vilões que saíram recentemente das telas dos cinemas, além de novas temporadas de animes e animações muito aguardadas.

Os grandes destaques do mês

A grande aposta da Amazon para abrir o mês é Elle: Legalmente Loira. A produção inédita vai funcionar como uma história de origem, mostrando a juventude e os desafios de Elle Woods bem antes de ela entrar para a faculdade de direito de Harvard.

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No meio do mês, no dia 15, os fãs de quadrinhos recebem Kraven, o Caçador. O longa focado em um dos vilões mais icônicos do universo do Homem-Aranha, estrelado por Aaron Taylor-Johnson, chega ao streaming para mostrar a origem brutal do personagem.

Para encerrar julho, o herói de Gotham retorna na segunda temporada de Batman: Cruzado Encapuzado (Batman: Caped Crusader). A animação, comandada por Bruce Timm (criador da clássica série dos anos 90) ao lado de J.J. Abrams e Matt Reeves, traz uma abordagem noir, sombria e clássica do herói.

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Animes, ficção científica e cinema cult

Os fãs de animações também têm espaço garantido no calendário. Logo na primeira semana, estreiam as novas fases de Magilumiere Magical Girls Inc. e a aguardada releitura de The Ghost in the Shell, uma das franquias de ficção científica mais influentes do mundo. No dia seguinte, chega a série de fantasia De Caipira a Mestre Espadachim.

Para quem gosta de produções aclamadas em festivais e com tom de mistério, o terror psicológico Eu Vi o Brilho da TV (I Saw the TV Glow), sucesso recente do estúdio A24, é uma das principais adições. Outra estreia de peso é o drama histórico Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, baseado no aclamado livro que reconta a emocionante e dolorosa história familiar por trás da criação da maior peça de William Shakespeare.

Agenda de Lançamentos do Prime Video em Julho

Estreias de Séries

01 de julho: Elle: Legalmente Loira (Temporada 1)

04 de julho: Magilumiere Magical Girls Inc. (Temporada 2)

07 de julho: The Ghost in the Shell (Temporada 1)

08 de julho: De Caipira a Mestre Espadachim (Temporada 1)

15 de julho: Parceiras No Crime (Temporada 1)

31 de julho: Batman: Cruzado Encapuzado (Temporada 2)

Estreias de Filmes e Especiais