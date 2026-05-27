Cinema: Almodóvar, Orwell com piadas de peido e o meme que virou filme

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São 16 filmes disputando as salas brasileiras a partir desta quinta-feira (28). A semana traz de tudo: o fenômeno da internet que a A24 transformou em longa-metragem, uma adaptação de George Orwell que fez a crítica torcer o nariz, o retorno de Pedro Almodóvar ao espanhol após o inglês de O Quarto ao Lado e — porque nenhuma semana de cinema está completa sem ele — Nicolas Cage atirando em gente a cavalo.

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Os quatro grandes da semana

Backrooms: Um Não-Lugar (Backrooms, EUA) é a aposta mais ambiciosa. Dirigido por Kane Parsons, que aos 20 anos se tornou um dos mais jovens diretores a comandar um longa de estúdio, o filme adapta sua própria série de terror analógico do YouTube, transformada em produção da A24 com Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve e Mark Duplass. A previsão de mercado aponta para um Tomatometer em torno de 84% no Rotten Tomatoes, o que colocaria o filme na faixa Certified Fresh. A trama acompanha uma terapeuta que adentra uma dimensão sobrenatural em busca de um paciente desaparecido. No AdoroCinema, já são 299 sessões cadastradas — o maior lançamento comercial da semana. Distribuição: Imagem. Classificação: 16 anos.

A Revolução dos Bichos (Animal Farm, Reino Unido/Canadá/EUA) chega ao Brasil cercada de controvérsia. A animação dirigida por Andy Serkis, com vozes de Seth Rogen, Glenn Close e Woody Harrelson, amarga 24% no Rotten Tomatoes e 33 no Metacritic. O público foi mais generoso, com nota de 61% na mesma plataforma. O problema? Críticos acusam o filme de esvaziar a sátira política de Orwell, com humor infantilizado e um final otimista que contradiz frontalmente a novela original. Projeto de paixão de Serkis por 15 anos, a produção custou US$ 35 milhões e teve estreia tímida nas bilheterias. Distribuição: Paris.

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Natal Amargo (Amarga Navidad, Espanha) marca o retorno de Pedro Almodóvar ao cinema em língua espanhola. O filme foi exibido na Competição Oficial do Festival de Cannes 2026, onde dividiu opiniões. No Rotten Tomatoes, acumula apenas 7 críticas até o momento, ainda insuficientes para um score consolidado, mas o Metacritic já registra avaliações mistas. A recepção oscila entre quem celebra a metalinguagem ousada e quem sente falta da força emocional de Dor e Glória. Com Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia e Aitana Sánchez-Gijón, o filme já arrecadou cerca de €2,3 milhões na Espanha, superando O Quarto ao Lado e Mães Paralelas no mercado doméstico. Distribuição: Warner.

Golpe Explosivo (Fuze, Reino Unido) é o thriller de ação da semana. Dirigido por David Mackenzie (A Qualquer Custo), o filme coloca Aaron Taylor-Johnson como especialista em desarmamento de bombas em Londres, enquanto um grupo criminoso aproveita a evacuação para executar um assalto audacioso. O filme conquistou o selo Certified Fresh no Rotten Tomatoes, com 75% dos críticos e 82% de aprovação do público. No IMDb, a nota é 7.0 com 58 no Metacritic. Theo James, Gugu Mbatha-Raw e Sam Worthington completam o elenco. Distribuição: Diamond. Classificação: 14 anos.

Direto de Cannes para o Brasil

Dois filmes espanhóis que acabam de passar pelo tapete vermelho de Cannes 2026 chegam às salas brasileiras na mesma semana — algo raro.

Além de Natal Amargo, estreia The Beloved (El Ser Querido), de Rodrigo Sorogoyen (As Bestas), com Javier Bardem no papel de um cineasta premiado que se reencontra com a filha estranged ao escalá-la em seu novo projeto. O filme registra 85% no Rotten Tomatoes e 86 no Metacritic, além de ter recebido 8 minutos de ovação em Cannes. É a melhor avaliação crítica entre todos os lançamentos da semana.

Cinema autoral e francês

E Seus Filhos Depois Deles (Leurs Enfants après eux, França) adapta o romance vencedor do Prêmio Goncourt de Nicolas Mathieu. Premiado no Festival de Veneza com o Marcello Mastroianni para Paul Kircher, o drama acompanha adolescentes em uma cidade desindustrializada do leste francês nos anos 1990. A nota no IMDb é 6.4. Distribuição: Imovision. Classificação: 16 anos.

Fora de Controle (Dis-moi juste que tu m’aimes, França/Bélgica), de Anne Le Ny, escala Omar Sy, Élodie Bouchez e Vanessa Paradis em um drama sobre ciúmes e traição após 15 anos de casamento. Distribuição: California Filmes.

Chopin, Uma Sonata em Paris (Chopin, Chopin!, Polônia) é cinebiografia do compositor em 1835, com Eryk Kulm e Lambert Wilson. Distribuição: Synapse.

Ação, gênero e animação

Terra de Pistoleiros (Gunslingers, EUA) — Nicolas Cage e Stephen Dorff em faroeste B sobre caçadores de recompensas. Para fãs de Cage em modo “aceito qualquer papel”.

(Gunslingers, EUA) — Nicolas Cage e Stephen Dorff em faroeste B sobre caçadores de recompensas. Para fãs de Cage em modo “aceito qualquer papel”. Bunny-Man (Itália) — Suspense com James Franco, Mike Tyson e a brasileira Débora Nascimento. Distribuição: PlayArte. (Listado apenas no FilmeB.)

(Itália) — Suspense com James Franco, Mike Tyson e a brasileira Débora Nascimento. Distribuição: PlayArte. (Listado apenas no FilmeB.) Fleak (Finlândia) — Animação infantil sobre um garoto de 11 anos cuja vida muda após um acidente trágico. Distribuição: PlayArte.

(Finlândia) — Animação infantil sobre um garoto de 11 anos cuja vida muda após um acidente trágico. Distribuição: PlayArte. Ice Skater — Perdida no Gelo (Finlândia/Grécia) — Drama com Thea Sofie Loch Næss. Distribuição: Clube Filmes.

Comédia e romance

Procurando Emily (Finding Emily) — Comédia romântica universitária com Angourie Rice em busca da garota que lhe deu o número errado.

(Finding Emily) — Comédia romântica universitária com Angourie Rice em busca da garota que lhe deu o número errado. Amor Apocalipse (Peak Everything, Canadá) — Um ansioso climático se apaixona pela voz da assistência técnica de uma lâmpada solar. Sim, é isso mesmo.

Cinema nacional

Copan (Brasil/França) — Documentário de Carine Wallauer sobre o cotidiano dos moradores do famoso edifício de Niemeyer em São Paulo, com o mesmo síndico há mais de 30 anos. Distribuição: Vitrine Filmes.

(Brasil/França) — Documentário de Carine Wallauer sobre o cotidiano dos moradores do famoso edifício de Niemeyer em São Paulo, com o mesmo síndico há mais de 30 anos. Distribuição: Vitrine Filmes. Cansei de Ser Nerd (Brasil) — Comédia com Fernando Caruso como um nerd que foi o principal suspeito de um crime nos tempos de faculdade. Distribuição: H2O. Classificação: 14 anos.

Bônus: Champions League nos cinemas

No sábado (30), a final da UEFA Champions League 2026 será transmitida nos cinemas, com distribuição da Warner. Para quem prefere gritar gol com som Dolby.

Qual estreia da semana mais chamou a sua atenção — o terror viral de Backrooms, o Almodóvar direto de Cannes ou a polêmica Revolução dos Bichos? Conte nos comentários!