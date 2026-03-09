Estratégia de Guerra: Globo “sacrifica” tradição do BBB para blindar estreia de Eliana

A TV Globo não quer correr riscos com o seu novo trunfo dominical. Para garantir que a estreia de “Em Família com Eliana” aconteça com a maior audiência possível, a emissora confirmou uma manobra agressiva na grade deste domingo, 15 de março: a formação do paredão do BBB 26 foi antecipada para as 13h50.
A decisão de tirar o momento mais tenso do reality do horário nobre e colocá-lo em pleno almoço de domingo tem um objetivo claro: usar o “fogo no parquinho” como uma rampa de entrega para Eliana, que assume o microfone às 14h20. Com o público ainda ligado nas indicações de Tadeu Schmidt, a apresentadora recebe uma audiência herdada que dificilmente conseguiria sozinha em uma estreia comum.
O Oscar como “Culpado” Oficial
Embora o favorecimento à Eliana seja evidente nos bastidores, a justificativa oficial da emissora é a transmissão do Oscar 2026. Como a cerimônia começa às 21h (logo após o Fantástico), o tempo de arte do BBB 26 à noite ficaria extremamente reduzido.
Ao mover a votação para a tarde, a Globo resolve dois problemas: limpa o caminho para as estrelas de Hollywood e dá o “empurrãozinho” necessário para que Eliana comece sua nova jornada no canal com o pé direito e números de IBOPE nas alturas.
O Apito Inicial: Brasileirão 2026
Os fãs de futebol também têm o que comemorar. O domingo marca o início das transmissões do Campeonato Brasileiro na faixa das 15h45. Dependendo da sua região, você acompanhará:
-
Santos x Corinthians (Clássico Alvinegro na Vila Belmiro)
-
Fluminense x Athletico-PR
-
Internacional x Bahia
Como fica a programação de domingo?
Com essa mudança, a tarde da Globo vira uma maratona ininterrupta de entretenimento:
|Horário
|Atração
|Destaque
|13h50
|BBB 26
|Formação do Paredão (Ao Vivo)
|14h20
|Em Família com Eliana
|Grande Estreia
|15h45
|Brasileirão 2026
|Início da temporada aos domingos
|18h10
|Domingão com Huck
|Batalha do Lip Sync
|19h20
|BBB 26
|Compacto do dia
|21h00
|Oscar 2026
|Premiação com Maria Beltrão e Dira Paes