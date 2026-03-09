Estratégia de Guerra: Globo “sacrifica” tradição do BBB para blindar estreia de Eliana

- Publicidade -

A TV Globo não quer correr riscos com o seu novo trunfo dominical. Para garantir que a estreia de “Em Família com Eliana” aconteça com a maior audiência possível, a emissora confirmou uma manobra agressiva na grade deste domingo, 15 de março: a formação do paredão do BBB 26 foi antecipada para as 13h50.

A decisão de tirar o momento mais tenso do reality do horário nobre e colocá-lo em pleno almoço de domingo tem um objetivo claro: usar o “fogo no parquinho” como uma rampa de entrega para Eliana, que assume o microfone às 14h20. Com o público ainda ligado nas indicações de Tadeu Schmidt, a apresentadora recebe uma audiência herdada que dificilmente conseguiria sozinha em uma estreia comum.

O Oscar como “Culpado” Oficial

Embora o favorecimento à Eliana seja evidente nos bastidores, a justificativa oficial da emissora é a transmissão do Oscar 2026. Como a cerimônia começa às 21h (logo após o Fantástico), o tempo de arte do BBB 26 à noite ficaria extremamente reduzido.

Ao mover a votação para a tarde, a Globo resolve dois problemas: limpa o caminho para as estrelas de Hollywood e dá o “empurrãozinho” necessário para que Eliana comece sua nova jornada no canal com o pé direito e números de IBOPE nas alturas.

O Apito Inicial: Brasileirão 2026

Os fãs de futebol também têm o que comemorar. O domingo marca o início das transmissões do Campeonato Brasileiro na faixa das 15h45. Dependendo da sua região, você acompanhará:

Santos x Corinthians (Clássico Alvinegro na Vila Belmiro)

Fluminense x Athletico-PR

Internacional x Bahia

Como fica a programação de domingo?

Com essa mudança, a tarde da Globo vira uma maratona ininterrupta de entretenimento:

Horário Atração Destaque 13h50 BBB 26 Formação do Paredão (Ao Vivo) 14h20 Em Família com Eliana Grande Estreia 15h45 Brasileirão 2026 Início da temporada aos domingos 18h10 Domingão com Huck Batalha do Lip Sync 19h20 BBB 26 Compacto do dia 21h00 Oscar 2026 Premiação com Maria Beltrão e Dira Paes