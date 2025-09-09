ESPN passa a contar com transmissões ao vivo no YouTube

Publicidade

Em sintonia com a tendência de ampliação dos esportes em sinal aberto no Brasil, a ESPN anuncia um passo estratégico para reforçar sua presença e engajamento multiplataforma: a partir de agora, todos os programas de debate em futebol passarão a ser exibidos simultaneamente na TV e no YouTube oficial da emissora, apostando no formato simulcast para ampliar o acesso e a conveniência dos fãs.

O movimento ocorre em meio ao crescimento de canais abertos como Xsports, que democratizam o acesso às principais ligas e esportes, e de plataformas digitais como CazéTV e a recém-lançada GE TV do Grupo Globo, reforçando a tendência de tornar o conteúdo esportivo mais acessível, interativo e conectado ao público jovem.

Entre as atrações da ESPN que agora ganham transmissão simultânea estão o F Show, Mundo F, Equipe F, Linha de Passe (em todas as edições), Mina de Passe, e Resenha da Rodada.

Com mais de 7 milhões de inscritos, o YouTube da ESPN figura entre os principais pontos de contato com os fãs de futebol no país. A estratégia digital da ESPN segue em expansão, com a contratação de nomes de peso como André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva para reforçar a cobertura de futebol e ampliar o alcance da marca em múltiplas plataformas.