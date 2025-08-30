Após reviravolta jurídica, Globo troca de afiliada no estado de São Paulo

Publicidade

A partir de 31 de agosto, a TV Fronteira deixará oficialmente de ser afiliada da TV Globo, e a TV TEM Bauru assumirá a retransmissão do sinal da TV Globo na região de Presidente Prudente e em outros 54 municípios do oeste paulista.

O que motivou a mudança

A mudança ocorre após o encerramento do contrato de afiliação entre Globo e TV Fronteira, cuja notificação foi comunicada em dezembro de 2024 e culminou em disputa judicial durante 2025. A TV Fronteira tentou, sem sucesso, prorrogar o contrato sob alegação de investimentos e impacto social, mas a Justiça considerou válido o acordo de transição e rejeitou o pedido de extensão de vínculo. Houve oferta da Globo para prolongamento de sete meses, recusada pela TV Fronteira, que exigia 30 meses de extensão.

Como ficará a programação local

Com a decisão, a retransmissão da programação nacional da Globo será feita pela TV TEM, enquanto a TV Fronteira manterá seus telejornais regionais e programação local, voltada a notícias e interesses do Oeste Paulista. Os noticiários “Bom Dia Fronteira”, “Fronteira Notícias 1ª Edição” e “Fronteira Notícias 2ª Edição” continuarão sendo exibidos nos horários habituais, agora sem o conteúdo da Globo.

A chegada da TV TEM marca um reposicionamento estratégico da Globo na região. A emissora planeja ampliar a presença da programação local, incluindo estreias de programas de entretenimento e jornalismo regional, trazendo visibilidade para festas, eventos e temas culturais relevantes para Prudente e cidades vizinhas. A TV TEM garantiu espaço em sua grade para matérias regionais, adaptações de programas como “Muito+”, “Partiu Interior”, “Empreenda Aí” e “Tô Na Várzea”, dando continuidade à cobertura robusta do interior paulista.

A transição ocorre sem interrupção do serviço na televisão aberta, assegurando continuidade de cobertura e serviços à população do Oeste Paulista. O caso encerra uma parceria de mais de 30 anos entre Globo e TV Fronteira, marcando nova fase para a emissora local e para a Globo na região.

A partir de setembro, conteúdos nacionais e locais da Globo chegam aos telespectadores pelo canal 23.1 (TV TEM), enquanto – pelo menos por enquanto – a TV Fronteira investirá em jornalismo e programação própria para manter seu espaço regional.

TV Fronteira se posiciona

Em nota oficial, a TV Fronteira se posicionou sobre o fim da parceria com a Globo, após mais de 30 anos: “A TV Fronteira informa que cumprirá a decisão proferida pela Justiça que julgou improcedente o pedido da emissora para a prorrogação do contrato de parceria com a Rede Globo. Comunicamos ainda que adotaremos as medidas legais cabíveis pela busca da preservação da boa-fé e justiça.

A TV Fronteira continuará ao lado da população do oeste paulista e os telejornais regionais Bom Dia Fronteira, Fronteira Notícias 1ª Edição e Fronteira Notícias 2ª Edição seguem nos horários habituais. Nossos jornais continuam sendo inteiramente dedicados a assuntos de interesse de Presidente Prudente e região. São quase três horas diárias de jornalismo exclusivamente voltado para o oeste paulista.”