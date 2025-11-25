É hoje: Viviane faz revelação em Três Graças e sofre preconceito

O aguardado romance entre Viviane e Leonardo sofrerá um golpe dramático no Capítulo 32 da novela ‘Três Graças’. Após um beijo intenso, a farmacêutica (interpretada por Gabriela Loran na cena da revelação) decide abrir o coração e contar ao playboy a verdade sobre sua identidade de gênero. No entanto, a reação de Leonardo será marcada pelo preconceito, culminando em uma briga e na expulsão do rapaz da farmácia. A cena vai ao ar nesta terça, dia 25 de novembro, mais cedo (por causa do futebol)

O Pedido de Namoro e a Revelação

A tensão entre o casal começa quando Viviane telefona para Leonardo, que acredita que ela finalmente aceitará seu pedido de namoro. Ao se encontrarem, o filho de Ferette (Murilo Benício) não espera e lhe dá um beijo arrebatador, atitude que assusta Viviane. Ele, então, faz o pedido formal.

Viviane, emocionada, aceita, mas avisa que há algo sobre sua vida que pode fazê-lo desistir do romance. Após ele perguntar se ela é casada, ela faz a revelação: “Antes que eu fosse essa mulher que está aqui na sua frente eu era… Alguém a quem você poderia chamar de um rapaz. Eu não nasci mulher, Leonardo! Eu me fiz mulher. Essa é a diferença.”

Leonardo Reage com Preconceito

A sinceridade de Viviane provoca uma reação devastadora em Leonardo. Ele imediatamente se sente enganado e, em um ato de puro preconceito, dispara: “Saía correndo”, se referindo ao que faria se ela tivesse contado antes. Ele ainda soltará que “beijou um homem”, numa demonstração de choque e aversão.

Nas palavras da própria Viviane, ele a olhará “como um monstro” e fugirá transtornado após ser empurrado para fora da farmácia pela moça.

Consequências e Desespero

Abalada e magoada com a atitude do rapaz, Viviane se refugia na casa de Gerluce (Sophie Charlotte), onde desabará em lágrimas.

O destino de Leonardo também será impactado pelo trauma da revelação. Ele se envolverá em uma briga e acabará sendo espancado, em um desfecho que mostra o impacto da intolerância na vida de ambos os personagens.

Enquanto isso, a novela continua com a movimentação dos outros núcleos: Gerluce nega a oferta de Arminda para ficar à noite com Josefa, e José Maria conta a Xênica que há rumores sobre os remédios da Fundação serem falsos. Já Joelly se mostra incomodada com a presença constante de Paulinho.