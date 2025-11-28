Dona Florinda participa ao vivo do Domingo Legal

O “Domingo Legal” deste final de semana promete um momento de pura nostalgia e emoção para os telespectadores brasileiros. Florinda Meza, a inesquecível intérprete de Dona Florinda na série “Chaves”, fará uma participação ao vivo e especial no programa, em um encontro com Celso Portiolli.

A estrela, que marcou a infância e a vida adulta de milhões de fãs da televisão latino-americana, chega ao palco para revisitar sua trajetória, compartilhar lembranças inéditas dos bastidores de Chaves e abrir o coração sobre segredos, verdades e histórias nunca antes compartilhadas publicamente.

Um dos pontos altos da entrevista será a visão de Florinda Meza sobre o legado de Roberto Gómez Bolaños, o criador de Chaves e Chapolin. A atriz e o comediante viveram uma história de anos de amor e parceria artística, e ela trará sua perspectiva pessoal sobre a vida e obra do marido.

Competição e Diversão na Tarde de Domingo

Além da presença internacional, o “Domingo Legal” segue com seus quadros de sucesso e muita competição ao vivo:

Passa ou Repassa: O time amarelo, com Fernando Caruso , Renata Dominguez e Sérgio Abreu , enfrenta a equipe azul, formada por filhos de cantores sertanejos: Enzo Rabelo (filho de Bruno), Sami Rico (filho de José Rico) e Vitor Cadorini (filho de Edson).

Comprar é Bom, Levar é Melhor: A família Barros, da cidade de Sorriso (MT), testa seus conhecimentos para tentar responder corretamente as sete perguntas que valem até R$ 80 mil em prêmios.

Minha Mulher Que Manda: Três casais famosos — Guilherme e Benuto com suas esposas Flaviana e Gabriela, e Gui Napolitano e Ana Júlia — encaram o desafio de replicar o prato do Chef Carlos Bertolazzi.

O “Domingo Legal” vai ao ar neste domingo, 30 de novembro, a partir das 11h15, no SBT.