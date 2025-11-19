Disney+ turbina oferta esportiva e adiciona canal aberto

O Disney+ acaba de dar um passo importante para consolidar sua posição como o destino definitivo para esportes e entretenimento no Brasil. Desde a última segunda-feira, 17 de novembro, os assinantes de todos os níveis de plano do streaming passaram a ter acesso exclusivo ao Xsports, emissora 100% esportiva da TV aberta.

O canal está disponível diretamente na aba da ESPN dentro do Disney+. A novidade chega num momento que a empresa anunciou a retirada dos canais ESPN dos pacotes Padrão e Padrão com Anúncios.

Para Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports, a parceria é estratégica: “Integrar a oferta de esportes no Disney+ é um passo estratégico fundamental. A parceria eleva a visibilidade do nosso conteúdo em uma plataforma de alta qualidade.”