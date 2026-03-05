InícioTV Paga

Disney Channel já tem data para voltar à TV paga

Pouco mais de um ano após o encerramento, marca icônica volta à TV paga em abril com nova estratégia de conteúdo.

Por Ricardo Marques
- Publicidade -

Em janeiro de 2025, o público espanhol se despediu do Disney Channel com os episódios finais de Hannah Montana. Parecia o fim de uma era de quase 30 anos. No entanto, o “adeus” era apenas um “até logo”. A The Walt Disney Company confirmou que, a partir de 1º de abril de 2026, a marca retornará oficialmente às operadoras de TV paga na Espanha.

A estratégia envolve uma transformação completa do atual Disney Junior. O canal, que hoje é focado em crianças de 2 a 6 anos, ampliará seu escopo para abraçar o público de 6 a 11 anos e passará a se chamar, novamente, Disney Channel.

WhatsApp

Como fica a programação?

A Disney não vai abandonar os pequenos. O novo Disney Channel funcionará como uma plataforma unificada:

  • Blocos Pré-escolares: Os conteúdos para crianças menores continuarão existindo, mas serão identificados claramente com o selo e o logotipo do Disney Junior dentro da grade.
  • Conteúdo Juvenil: Séries de sucesso como Os Green na Grande Cidade e clássicos como Austin & Ally voltam a ter uma casa linear para o público infanto-juvenil.

O “Spoiler” de Zombies 5

O rumor sobre o retorno ganhou força após um teaser de “Zombies 5” ser publicado nas redes sociais da Disney+ Espanha. O vídeo, que confirmou o filme para 2027, trazia ao final o logotipo característico do Disney Channel, sinalizando que a marca voltaria a ser o pilar de lançamentos lineares da companhia.

- Publicidade -

Essa movimentação mostra que, apesar do foco total no streaming (Disney+), a empresa reconhece a força da marca “Channel” para manter a fidelidade do público e servir como vitrine para suas grandes franquias globais.

- Publicidade -

Leia também

0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários
- Publicidade -

Recente

- Publicidade -

Leia também