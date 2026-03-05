Disney Channel já tem data para voltar à TV paga

Em janeiro de 2025, o público espanhol se despediu do Disney Channel com os episódios finais de Hannah Montana. Parecia o fim de uma era de quase 30 anos. No entanto, o “adeus” era apenas um “até logo”. A The Walt Disney Company confirmou que, a partir de 1º de abril de 2026, a marca retornará oficialmente às operadoras de TV paga na Espanha.
A estratégia envolve uma transformação completa do atual Disney Junior. O canal, que hoje é focado em crianças de 2 a 6 anos, ampliará seu escopo para abraçar o público de 6 a 11 anos e passará a se chamar, novamente, Disney Channel.
Como fica a programação?
A Disney não vai abandonar os pequenos. O novo Disney Channel funcionará como uma plataforma unificada:
- Blocos Pré-escolares: Os conteúdos para crianças menores continuarão existindo, mas serão identificados claramente com o selo e o logotipo do Disney Junior dentro da grade.
- Conteúdo Juvenil: Séries de sucesso como Os Green na Grande Cidade e clássicos como Austin & Ally voltam a ter uma casa linear para o público infanto-juvenil.
O “Spoiler” de Zombies 5
O rumor sobre o retorno ganhou força após um teaser de “Zombies 5” ser publicado nas redes sociais da Disney+ Espanha. O vídeo, que confirmou o filme para 2027, trazia ao final o logotipo característico do Disney Channel, sinalizando que a marca voltaria a ser o pilar de lançamentos lineares da companhia.
Essa movimentação mostra que, apesar do foco total no streaming (Disney+), a empresa reconhece a força da marca “Channel” para manter a fidelidade do público e servir como vitrine para suas grandes franquias globais.