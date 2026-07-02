Novo programa da Jovem Pan quer saber: ‘Quem Tem Razão?’

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A Jovem Pan anunciou o lançamento de sua mais nova aposta para a grade noturna: o programa “Quem Tem Razão?”. A atração, que promete misturar a seriedade da cobertura factual com a irreverência da comédia, tem estreia marcada para terça-feira, 7 de julho, ocupando a faixa das 22h às 22h30, de terça a sexta-feira.

O formato foi desenhado para transformar os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais do Brasil em um debate inteligente e atual. A dinâmica do programa colocará, frente a frente, duas perspectivas distintas para interpretar a mesma notícia.

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O contraponto será liderado pela dupla de apresentadores: Paula Nobre, com o olhar técnico e analítico do jornalismo tradicional, responsável por organizar os fatos e conduzir a informação com rigor e clareza, e Oscar Filho com a abordagem humorística, apostando na ironia e na inquietação para expor contradições do comportamento social e levantar os questionamentos que costumam ficar fora da cobertura convencional.

Além da dinâmica no estúdio, o “Quem Tem Razão?” dará peso à participação do público. As redes sociais da Jovem Pan funcionarão de forma ativa durante a exibição, trazendo comentários, postagens e opiniões dos espectadores para o centro da tela em tempo real, servindo como combustível para as discussões de Paula e Oscar.

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O programa terá distribuição multiplataforma simultânea, com transmissão na TV (pela Rede Jovem Pan News), no YouTube e nos perfis da marca nas redes sociais.