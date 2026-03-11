Discovery Home & Health muda identidade visual e estreia séries inéditas

- Publicidade -

Com mais de 25 anos no ar, o Discovery Home & Health decidiu que era hora de “reformar a própria casa“. A partir deste mês de março, o canal adota uma nova identidade visual, buscando uma comunicação mais direta e descomplicada com seu público. A mudança reforça o foco nos pilares que consagraram a marca: bem-estar, lar, gastronomia e relacionamentos.

A transformação visual coincide com a celebração do Mês da Mulher, trazendo histórias de resiliência e mulheres que lideram grandes projetos. “A ideia é atualizar a marca sem perder a essência inspiradora que motiva o público a transformar o próprio mundo“, destaca o canal em nota oficial.

Destaques da Programação Especial (Março)

Confira as produções que marcam essa nova era do canal:

Sobre Essa Pele (T2): A série documental brasileira retorna para mostrar o trabalho sensível das tatuadoras Raquel Gauthier e Margarita Sultanova, que transformam cicatrizes de traumas e cirurgias em arte. (Estreia: 05/03, às 21h30).

Curiosidade: O legado do Home & Health

Fundado no final dos anos 90 (originalmente como Discovery Health), o canal evoluiu de um foco puramente médico para se tornar a maior referência de lifestyle na TV paga. A nova identidade visual marca a transição definitiva para uma estética mais “limpa” e digital, acompanhando o estilo de vida contemporâneo de sua audiência.