Claro tv+ aposta em ‘sinal aberto’ desta série do Prime Video

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A Claro tv+ lançou uma ação especial para engajar sua base de clintes. Até o dia 8 de maio, todos os clientes da operadora, incluindo usuários de planos móveis, banda larga e TV por assinatura, terão acesso gratuito à primeira temporada completa de ‘Cangaço Novo’, série original do Prime Video.

A ação funciona como um “esquenta” oficial para a estreia da segunda temporada, marcada para o dia 24 de abril. Ao abrir o sinal de uma produção de um parceiro de streaming, a Claro reforça seu posicionamento como um “super agregador”, facilitando o consumo de conteúdos premium sem que o cliente precise navegar entre múltiplos aplicativos e assinaturas em um primeiro momento.

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Como acessar a degustação

Na TV: Menu > Séries.

No Digital: Via site ou App Claro tv+, utilizando o login e senha do portal Minha Claro. Publicidade

O fenômeno ‘Cangaço Novo’

Ambientada no sertão cearense, a série se tornou um marco do audiovisual brasileiro recente ao misturar drama familiar com o submundo do crime organizado. A trajetória dos irmãos Vaqueiro conquistou a crítica internacional pela fotografia imersiva e atuações potentes, elevando o patamar das produções de ação no país.

“Ações como a degustação de ‘Cangaço Novo’ demonstram nossa capacidade de integrar grandes parceiros de streaming e oferecer benefícios diretos aos nossos clientes, permitindo que eles acompanhem as produções mais relevantes do momento com facilidade e sem barreiras de acesso”, afirma Ricardo Falcão, diretor da Claro tv+.