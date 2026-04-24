HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (25/4)?

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Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este último final de semana de abril. As estreias acontecem no sábado, dia 25 de abril, a partir das 22h.

Fechando o mês, o canal Telecine Premium exibe Drácula: Uma História de Amor Eterno. O Príncipe Vladimir renega Deus após a perda brutal de sua esposa. Ele então herda uma maldição: a vida eterna. Condenado a vagar através dos séculos, ele tem apenas uma esperança: reencontrar seu amor perdido.

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Na HBO os assinantes conferem Covil de Ladrões 2. O xerife Big Nick O’Brien continua sua perseguição implacável a Donnie Wilson, que consegue escapar para a Europa e está planejando mais um assalto.

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