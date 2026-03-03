DirecTV anuncia retirada de canais icônicos da Paramount

- Publicidade -

Os assinantes da DirecTV na América Latina foram surpreendidos com um comunicado oficial que marca o encerramento de uma era. A partir de 1º de abril de 2026, quatro pilares do entretenimento da Paramount Skydance Corporation deixarão a grade da operadora: MTV, Nickelodeon, Nick Jr. e Comedy Central.

Até o momento, a operadora não anunciou canais substitutos para ocupar os espaços vazios, mas confirmou que oferecerá quatro filmes no sistema Pay-Per-View (PPV) como forma de compensação temporária aos clientes impactados pela perda do conteúdo.

O Contexto de um “Esvaziamento” Planejado

Este movimento não é isolado. Desde o final de 2025, a Paramount vem realizando uma limpeza pesada em seu portfólio de canais lineares na região. Marcas como Paramount Network, TeenNick e as variações nostálgicas da MTV (80s, 90s e 00s) já haviam sido descontinuadas anteriormente.

A situação é particularmente curiosa porque:

No Brasil : Esses mesmos canais (Nickelodeon, MTV, etc.) já tiveram suas transmissões encerradas há algum tempo.

: Esses mesmos canais (Nickelodeon, MTV, etc.) já tiveram suas transmissões encerradas há algum tempo. No restante da AL: Eles continuavam operando, mas a decisão da DirecTV sugere um impasse comercial ou uma mudança de foco da programadora para o streaming.

O Gigante Warner-Paramount

A retirada desses canais acontece em um momento de consolidação histórica. Com a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount por cerca de US$ 110 bilhões, a nova gigante passa a deter um inventário colossal de mais de 360 canais ao redor do mundo.

Analistas de mercado acreditam que a Paramount está “limpando a casa” para priorizar marcas com maior força comercial e integrar os ativos da Warner (como TNT, Cartoon Network e HBO) em uma estrutura mais enxuta e rentável, evitando a sobreposição de públicos e custos operacionais de sinais que já não performam como antigamente frente ao streaming.

O que acontece com os fãs?

Embora os canais deixem a DirecTV, as marcas continuam existindo globalmente. A tendência é que o conteúdo dessas emissoras seja cada vez mais empurrado para o ecossistema digital (como o Paramount+ ou o futuro super-app com a HBO), deixando a TV linear apenas para os produtos de maior audiência e apelo publicitário.