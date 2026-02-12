Como ainda estamos vivos? Henry Winkler apresenta Histórias Arriscadas no History

- Publicidade -

Se hoje vivemos em um mundo cercado de avisos de segurança e regulamentações rigorosas, o passado era um verdadeiro “velho oeste” de perigos domésticos. No sábado, 21 de fevereiro, às 22h10, o canal History estreia “Histórias Arriscadas com Henry Winkler“.

A série documental, apresentada pelo vencedor do Emmy (conhecido por Barry e o icônico Fonzie de Happy Days), mergulha de forma bem-humorada em costumes e produtos que hoje seriam considerados tentativas de homicídio, mas que antigamente eram vendidos em qualquer prateleira.

Ao longo de oito episódios, Winkler leva a audiência em uma jornada do século XIX ao XXI para mostrar o que as pessoas faziam por tédio, dinheiro ou simples falta de noção. Imagine um mundo onde médicos prescreviam cigarros, a heroína era vendida sem receita como xarope para tosse e as crianças brincavam com kits científicos que continham urânio de verdade.

Dinamite e geladeiras tóxicas

O episódio de estreia, intitulado “Produtos Perigosos“, é um festival de absurdos históricos. Winkler revela que, no passado, era possível comprar dinamite pelo correio através de catálogos. A série também explora o pânico dos primeiros refrigeradores elétricos, cujos gases eram tão tóxicos que chegaram a causar uma evacuação na Casa Branca, forçando famílias a manter o eletrodoméstico do lado de fora de casa por medo de morrerem envenenadas durante o sono.

A produção conta com um time de peso para explicar como essas bizarrices eram permitidas. Especialistas como o astrofísico Hakeem Oluseyi, o médico de emergência Billy Goldberg e historiadores de marcas ajudam a contextualizar o fascínio da época pelas novidades tecnológicas, mesmo que elas pudessem explodir a qualquer momento — como os pentes de celuloide, material tão inflamável que transformava acessórios de cabelo em bombas.

Um olhar nostálgico e eletrizante

“Estou animado para compartilhar o lado mais peculiar da história, quando as coisas eram ainda mais estranhas do que são hoje“, afirma Winkler. Além dos objetos, a série revisita a era de ouro da aviação, quando fumar a bordo não era apenas permitido, mas incentivado pelas companhias aéreas, e parques de diversão cujos brinquedos eram projetados sem qualquer controle de segurança.

“Histórias Arriscadas” não é apenas um documentário sobre acidentes, mas uma análise de como a sociedade evoluiu (e sobreviveu) entre erros e acertos. Se você gosta de curiosidades históricas misturadas com uma dose de humor e nostalgia, o programa de Henry Winkler é a pedida certa para o seu sábado à noite.