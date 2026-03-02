CNN completa 51 meses na liderança e bate recorde em Portugal

- Publicidade -

A CNN Portugal acaba de confirmar sua hegemonia no mercado de informação europeu. Ao fechar o mês de fevereiro de 2026, a estação atingiu a marca histórica de 51 meses consecutivos como líder entre os canais de notícias, superando de forma consistente concorrentes diretos como a SIC Notícias, News Now e RTP Notícias.

Com um share de 3%, o canal registrou um crescimento robusto de 23% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O alcance diário impressiona: mais de 2,1 milhões de pessoas sintonizaram a CNN Portugal todos os dias para acompanhar os principais acontecimentos do mês.

Os Motores do Crescimento

Fevereiro foi um mês decisivo para o jornalismo, e a emissora apostou em coberturas intensas para atrair o público:

Cenário Nacional : O foco total na eleição do novo Presidente da República de Portugal e o acompanhamento em tempo real da calamidade causada pelo mau tempo na zona Centro do país.

Cenário Internacional: A cobertura do novo conflito no Médio Oriente, os desdobramentos do Caso Epstein e o marco de quatro anos da guerra na Ucrânia — onde a emissora mantém repórteres em direto desde o início do conflito.

Recorde também no Digital

O sucesso não se restringiu à TV por assinatura. No ambiente digital, a CNN Portugal registrou o seu melhor mês de fevereiro desde a fundação, impulsionada pelo tráfego orgânico gerado pelos grandes marcos noticiosos. Esse resultado é o melhor desempenho global da marca desde outubro de 2023.

Para o mercado de mídia, os números da CNN Portugal servem como um case de sucesso sobre como uma marca global consegue se adaptar localmente, mantendo a credibilidade e a agilidade necessárias para vencer em um mercado altamente competitivo.