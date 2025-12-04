CNN Brasil reforça horário nobre com a estreia do novo telejornal

A CNN Brasil prepara uma novidade para seu horário nobre com a estreia do telejornal “Hora H” no dia 8 de dezembro. A nova atração será apresentada pela jornalista Thais Herédia e irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h (horário de Brasília), com foco em contextualização, agilidade e leitura analítica dos principais acontecimentos do dia.

O “Hora H” surge com a missão de ir além da informação em tempo real, dedicando-se a oferecer explicações claras sobre o impacto de cada notícia na vida do público. O telejornal contará com reportagens especiais, correspondentes distribuídos no Brasil e no exterior, além dos comentários e análises dos especialistas da CNN Brasil.

Para a estreia, o estúdio foi modernizado, incluindo o uso ampliado de recursos gráficos e movimentos de câmera que visam facilitar a compreensão dos temas abordados. A jornalista Thais Herédia, já consolidada na programação da casa, assume a ancoragem do novo jornal, mas continuará participando do programa WW, apresentado por William Waack. Com o lançamento do “Hora H”, a CNN Brasil amplia e aprofunda sua cobertura no início da noite, oferecendo mais conteúdo e análise ao público.

O novo telejornal poderá ser assistido na TV (Canal 577 nas principais operadoras) e também no YouTube da CNN Brasil.