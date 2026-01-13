Clássico dos anos 80 ganha versão em 4K no Canal Brasil

Um clássico da infância de milhões de brasileiros está prestes a ganhar brilho novo na TV. Em março, o Canal Brasil exibe a cópia digitalizada em 4K de “Super Xuxa Contra o Baixo Astral“, um dos filmes mais famosos da carreira cinematográfica de Xuxa, lançado originalmente em 1988. Com imagem e som restaurados, a produção volta à programação como convite direto à memória afetiva de quem cresceu acompanhando a Rainha dos Baixinhos.​

- Publicidade -

Para Xuxa, a expectativa para a estreia no canal “é a melhor possível”. A apresentadora e atriz atribui a força do longa à combinação de música, mensagem positiva e boas energias, elementos que, segundo ela, não perdem o impacto com o passar do tempo. Para ela, a história segue viva no imaginário popular porque fala de temas que atravessam gerações.​

Dirigido por Anna Penido, o filme acompanha uma aventura entre o Alto e o Baixo Astral, quando a protagonista convoca crianças para transformar muros pichados em painéis coloridos e acaba despertando a fúria de um vilão que vive nos esgotos da cidade. Ao ordenar o sequestro do cachorro Xuxo, o personagem Baixo Astral tenta sabotar a onda de boas vibrações, enquanto Xuxa parte em uma jornada fantástica para resgatar o amigo e restaurar o clima de alto astral.