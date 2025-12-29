Claro antecipa retirada da MTV, Nick e mais cinco canais

A operadora Claro começou a antecipar o desligamento dos canais da Paramount Skydance em diversas cidades, antes da data oficial de encerramento de transmissões, marcada para 31 de dezembro de 2025. Assinantes do serviço de TV relataram o aparecimento de mensagens na tela informando sobre a saída dos canais, por decisão da programadora.

A mudança faz parte da decisão da Paramount, que optou por descontinuar sete canais de TV paga no Brasil. As saídas atingem os seguintes canais: MTV (121/621), MTV Live HD (628), MTV 00’s (625), Nickelodeon (103/603), Nick Jr (107/607), Comedy Central (137/637) e Paramount Network (158/658).

Embora a maioria das operadoras de TV por assinatura deva efetivar o desligamento até 31 de dezembro, a Claro iniciou o processo com antecedência em algumas regiões, exibindo avisos automáticos na tela dos clientes.

Para compensar as mudanças, a Claro tv+ reforçou aos clientes que oferece acesso gratuito ao Globoplay Premium, além de ter ampliado sua grade com novos canais no último ano, como Brasiliana, USA, TBC, CNN Money, UOL TV, GE TV e X Sports.

Segundo a Claro, os clientes também podem atualizar seus planos com pacotes que incluem streaming de Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney+ e Prime Video.