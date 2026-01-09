Chris Pratt e Cynthia Erivo brilham no retorno dos inéditos de Graham Norton

Após uma breve pausa na programação inédita devido às festas de Ano Novo — que contou com uma reapresentação no último dia 3 — o canal Film&Arts retoma a 33ª temporada de The Graham Norton Show em grande estilo. O sofá mais disputado da TV britânica recebe um quarteto de peso nesta sexta-feira, 9 de janeiro, às 21h.

O grande destaque da noite é o astro de Hollywood Chris Pratt. O ator, conhecido por Guardiões da Galáxia, detalha seu novo projeto, o thriller de ficção científica Mercy, que mergulha nos dilemas e perigos da inteligência artificial.

Ao seu lado, a estrela de Wicked, Cynthia Erivo, impressiona ao falar sobre seu novo e ambicioso desafio nos palcos: uma produção de Drácula onde ela interpreta, sozinha, todos os 23 papéis da peça.

O humor fica por conta de duas figuras icônicas do Reino Unido: a lendária comediante e roteirista Dawn French, que apresenta sua nova sitcom da BBC, Can You Keep a Secret?, e o sempre hilário Rob Beckett, garantindo as histórias inusitadas que são marca registrada do programa.

A noite encerra com o talento do cantor e compositor Jack Savoretti, que traz sua sofisticação musical para o palco do programa.