Canal estreia série de suspense que conecta Nova York e Estocolmo

O canal A&E se prepara para a estreia de “Código 100” (100 Code), uma série que promete misturar a intensidade dos thrillers americanos com a atmosfera sombria do estilo noir escandinavo. A produção, que vai ao ar a partir de segunda-feira, 1º de setembro, às 22h55, é estrelada por Dominic Monaghan (de Lost e O Senhor dos Anéis) e Michael Nyqvist (da trilogia Millennium).

Uma Caçada Internacional

A trama de 12 episódios acompanha o detetive nova-iorquino Tommy Conley (Monaghan), que é enviado a Estocolmo para ajudar na investigação de uma série de assassinatos. O caso, que já vinha assombrando Nova York, agora se repete na capital sueca, onde jovens loiras de olhos claros são encontradas mortas em campos de flores.

Em Estocolmo, Conley é forçado a trabalhar com o detetive local Mikael Eklund (Nyqvist), um parceiro relutante e com problemas pessoais. A dupla precisa superar suas diferenças de personalidade e cultura para desvendar o mistério antes que o assassino faça novas vítimas.