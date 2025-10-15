Buscar
    Canal estreia no Star One D2 e reforça a grade SAT HD Regional

    Por Ricardo Marques
    O universo da TV por satélite ganhou um novo canal. A Rede Terceiro Anjo acaba de estrear no satélite Star One D2 e integra a lista de emissoras disponíveis na plataforma SAT HD Regional. A novidade amplia as opções de conteúdo para os milhões de lares brasileiros que utilizam a nova parabólica digital.

    O canal está disponível para sintonização no canal 580 do sistema SAT HD Regional, oferecendo aos telespectadores uma programação focada em temas religiosos e de vida.

    A Rede Terceiro Anjo é uma emissora de cunho religioso, ligada a segmentos evangélicos e cristãos. O canal se dedica a transmitir mensagens de fé, estudos bíblicos, e programas que abordam saúde, família e a vida espiritual, seguindo a linha de canais que buscam oferecer um conteúdo voltado para valores e princípios.

