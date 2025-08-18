Canal de notícias estreia no SAT HD Regional e amplia seu alcance

Publicidade
O jornalismo independente da TVT News agora pode ser sintonizado por milhões de brasileiros. O novo canal, com foco em notícias, estreou no sistema SAT HD Regional via satélite Star One D2 e já está disponível em todo o país no canal virtual 555.
A chegada da TVT News ao SAT HD Regional representa um marco importante para a emissora, que busca levar seu conteúdo a um público ainda maior, especialmente para aqueles que dependem da antena parabólica para ter acesso à TV aberta.
Sobre o canal e sua programação
A TVT News é uma extensão da TVT (TV dos Trabalhadores), conhecida por sua programação focada em jornalismo, debates, e documentários. O novo canal se dedica exclusivamente a notícias, oferecendo uma cobertura aprofundada de temas como política, economia, cultura e direitos sociais.
A programação da TVT News inclui noticiários ao vivo, programas de entrevistas e análises com a participação de especialistas e figuras proeminentes do cenário nacional. A linha editorial do canal é marcada pela defesa de pautas progressistas e pela pluralidade de vozes, dando espaço a temas frequentemente marginalizados na grande mídia.
Para sintonizar a TVT News, basta ter um receptor compatível com o sistema SAT HD Regional e direcionar a antena parabólica para o satélite Star One D2. O canal está disponível no canal virtual 555.
