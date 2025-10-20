Audiência: SBT vence Globo e Record neste domingo

Publicidade

O SBT teve um domingo de grandes vitórias na audiência. Com uma programação forte, a emissora garantiu a vice-liderança isolada por quase 13 horas consecutivas na Grande São Paulo. Os destaques ficaram por conta do “Domingo Legal”, que atingiu picos de dois dígitos e liderou por mais de 20 minutos, e do “Programa Silvio Santos”, que consolidou a vantagem no horário nobre.

“Domingo Legal” Lidera por 23 Minutos e Bate 10 Pontos

O programa de Celso Portiolli foi o grande ponto de virada na audiência do SBT. Exibido das 11h25 às 18h27, o “Domingo Legal” alcançou a liderança em 23 minutos não consecutivos.

Na média geral, o programa garantiu a vice-liderança isolada com folga, registrando 7,1 pontos de média, 13,5% de share e 10 pontos de pico. Esse resultado representa uma audiência 73% superior à emissora terceira colocada, que marcou 4,1 pontos na mesma faixa.

“Roda a Roda” Mantém o Ritmo e “Programa Silvio Santos” Consolida a Vice

A força da programação continuou na faixa de transição. O game show “Roda a Roda”, exibido das 18h27 às 19h06, manteve a segunda colocação isolada com 7,1 pontos de média, superando a terceira colocada em 65%.

Na sequência, o “Programa Silvio Santos” com Patricia Abravanel garantiu a dominância do horário nobre. Das 19h06 à 00h02, a atração impactou 4,5 milhões de pessoas e consolidou a vice-liderança isolada com 7,7 pontos de média e pico de 9,6 pontos. A audiência foi significativamente superior aos 5,9 pontos de média da emissora concorrente.

“The Chosen” Garante Vice-Liderança na Madrugada

Até mesmo na madrugada, o SBT manteve a vice-liderança. A série “The Chosen”, exibida da 00h02 à 00h58, marcou 3,5 pontos de média, alcançando 5,3 pontos de pico e garantindo o segundo lugar isolado. Na mesma faixa, a terceira colocada registrou apenas 1,3 ponto de média.