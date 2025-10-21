back to top
Audiência: Com expulsão de Gaby Spanic, ‘A Fazenda’ bate recorde

Por Redação
A noite da última segunda-feira, 20 de outubro, foi de recorde para “A Fazenda” na Record TV. O reality show rural não apenas consolidou a vice-liderança nas duas principais praças do país, como também atingiu seu melhor desempenho às segundas-feiras no Rio de Janeiro, impulsionado pela polêmica expulsão da participante Gaby Spanic.

Recorde Histórico no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o programa exibido das 22h34 à 00h25 alcançou números expressivos. “A Fazenda” registrou 6,7 pontos de média, com pico de 8,6 pontos e 15,1% de share (participação no total de TVs ligadas).

O resultado garantiu a vice-liderança isolada da Record TV, deixando o SBT — que exibia uma atração de música na mesma faixa — muito atrás, com apenas 2,4 pontos de média.

Vice-liderança em São Paulo com folga

Em São Paulo, o reality apresentado por Adriane Galisteu também manteve a segunda posição absoluta com boa vantagem. O programa marcou 5,5 pontos de média, atingindo 6,4 pontos de pico e 12,6% de share.

Mais uma vez, a Record venceu a emissora terceira colocada, que ficou com 3,5 pontos de média enquanto exibia um reality musical.

Tapa, Expulsão e Tensão na Sede

O episódio que levou a Record ao recorde nas segundas-feiras foi recheado de acontecimentos. Os telespectadores acompanharam a disputada Prova de Fogo e uma tensa dinâmica de apontamento entre os peões.

No entanto, o momento de maior repercussão foi a exibição completa da briga que culminou na expulsão de Gaby Spanic, após a atriz dar um tapa na colega Tamires.

