Astros do polêmico remake de ‘O Morro dos Ventos Uivantes’ estão no Graham Norton

O sofá mais disputado da televisão britânica recebe um elenco de peso para abrir o final de semana. Nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, às 21h, o canal Film&Arts exibe o 17º episódio da 33ª temporada do “The Graham Norton Show”. O destaque absoluto da noite fica por conta do encontro entre Margot Robbie e Jacob Elordi.

A dupla, que tem dominado as manchetes de Hollywood, conversa com Graham sobre a colaboração no polêmico e aguardado filme de Emerald Fennell: a nova adaptação de “O Morro dos Ventos Uivantes” (Wuthering Heights). O longa tem gerado intensos debates pela escolha do elenco e pela visão estética da diretora, e os atores prometem trazer bastidores exclusivos sobre o projeto que promete dividir opiniões no Oscar 2026.

Mas a lista de convidados não para por aí. Graham também recebe a indicada ao Oscar Amanda Seyfried, que detalha sua atuação no drama histórico épico “The Testament of Ann Lee”. Para completar o sofá com muito carisma, o astro de Strictly Come Dancing, Johannes Radebe, fala sobre seu novo desafio nos palcos: a nova montagem do aclamado musical “Kinky Boots”.

A trilha sonora da noite fica sob a responsabilidade de Jacob Alon, vencedor do prestigioso BRIT Critics’ Choice Award. O artista apresenta seu single de sucesso “Don’t Fall Asleep”, encerrando o programa com a performance musical que é marca registrada do talk show.

Para quem busca entretenimento inteligente, curiosidades de bastidores e o humor ácido de Graham Norton, o episódio de hoje é imperdível, reunindo alguns dos nomes mais influentes da cultura pop atual em uma conversa descontraída e sem filtros.