back to top
Buscar
HomeTV Paga

Astro de Stranger Things agitam o sofá de Graham Norton nesta sexta

Por Ricardo Marques
Tempo de leitura: 1 min.
WhatsApp
- Publicidade -

O canal Film&Arts continua trazendo o melhor do entretenimento britânico com um novo episódio inédito de The Graham Norton Show nesta sexta-feira, 23 de janeiro, às 21h. O episódio 15 da 33ª temporada reúne lendas da apresentação e estrelas premiadas para discutir sucessos do streaming, dramas emocionantes e novos desafios na TV.

Humor Imbatível e Desafios Milionários

O programa recebe a dupla de apresentadores mais icônica do Reino Unido: Anthony McPartlin e Declan Donnelly, conhecidos mundialmente como Ant & Dec. Eles compartilham os bastidores e as expectativas para a nova série do game show Limitless Win, atração que desafia competidores com prêmios sem limites teóricos.

Entre Hawkins e o Luto Profundo

O sofá ganha um brilho especial com nomes que dominam as premiações e as redes sociais:

  • Joe Keery: O astro de Stranger Things e talentoso músico (conhecido pelo projeto Djo) faz uma pausa em sua agenda global para conversar com Graham sobre sua trajetória ascendente.

    - Publicidade -
  • Claire Foy: A atriz vencedora do Emmy discute seu papel no drama H is for Hawk, baseado na aclamada obra de Helen Macdonald, onde interpreta uma mulher que encontra na falcoaria uma forma selvagem de lidar com a dor da perda.

Energia Musical no Palco

Para encerrar a noite com a vibração certa, o palco do programa recebe o cantor e rapper Tinie Tempah. O artista apresenta uma performance ao vivo de seu single atual, intitulado “Energy”, garantindo um desfecho eletrizante para o episódio.

WhatsApp
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários
- Publicidade -

Popular.

Relacionados