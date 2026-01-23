Astro de Stranger Things agitam o sofá de Graham Norton nesta sexta

- Publicidade -

O canal Film&Arts continua trazendo o melhor do entretenimento britânico com um novo episódio inédito de The Graham Norton Show nesta sexta-feira, 23 de janeiro, às 21h. O episódio 15 da 33ª temporada reúne lendas da apresentação e estrelas premiadas para discutir sucessos do streaming, dramas emocionantes e novos desafios na TV.

Humor Imbatível e Desafios Milionários

O programa recebe a dupla de apresentadores mais icônica do Reino Unido: Anthony McPartlin e Declan Donnelly, conhecidos mundialmente como Ant & Dec. Eles compartilham os bastidores e as expectativas para a nova série do game show Limitless Win, atração que desafia competidores com prêmios sem limites teóricos.