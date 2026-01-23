Astro de Stranger Things agitam o sofá de Graham Norton nesta sexta

O canal Film&Arts continua trazendo o melhor do entretenimento britânico com um novo episódio inédito de The Graham Norton Show nesta sexta-feira, 23 de janeiro, às 21h. O episódio 15 da 33ª temporada reúne lendas da apresentação e estrelas premiadas para discutir sucessos do streaming, dramas emocionantes e novos desafios na TV.
Humor Imbatível e Desafios Milionários
O programa recebe a dupla de apresentadores mais icônica do Reino Unido: Anthony McPartlin e Declan Donnelly, conhecidos mundialmente como Ant & Dec. Eles compartilham os bastidores e as expectativas para a nova série do game show Limitless Win, atração que desafia competidores com prêmios sem limites teóricos.
Entre Hawkins e o Luto Profundo
O sofá ganha um brilho especial com nomes que dominam as premiações e as redes sociais:
-
Joe Keery: O astro de Stranger Things e talentoso músico (conhecido pelo projeto Djo) faz uma pausa em sua agenda global para conversar com Graham sobre sua trajetória ascendente.
- Claire Foy: A atriz vencedora do Emmy discute seu papel no drama H is for Hawk, baseado na aclamada obra de Helen Macdonald, onde interpreta uma mulher que encontra na falcoaria uma forma selvagem de lidar com a dor da perda.
Energia Musical no Palco
Para encerrar a noite com a vibração certa, o palco do programa recebe o cantor e rapper Tinie Tempah. O artista apresenta uma performance ao vivo de seu single atual, intitulado “Energy”, garantindo um desfecho eletrizante para o episódio.