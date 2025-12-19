AMC Series: novo canal chega ao Brasil em 1 de Janeiro

- Publicidade -

Como você leu aqui no Além da Tela EM setembro, a AMC Networks está lançando uma nova marca de entretenimento: o AMC Series. Até aqui não havia confirmação sobre a disponibilidade no Brasil, mas a programadora confirmou: a partir de 1 de Janeiro, o novo canal terá sinal para o nosso país. Por enquanto, porém, sem confirmação sobre quais operadoras terão a novidade.

O novo canal AMC Series reúne as grandes produções originais do AMC Studios em um só lugar. Desde o suspense histórico de Turn: Os Espiões de Washington e The Son, até o terror sobrenatural de The Terror, passando pela genialidade tecnológica de Halt and Catch Fire e o drama humano de Rectify, o canal oferece um espaço selecionado para redescobrir ficções memoráveis e explorar novas narrativas.



O catálogo do AMC Series abrange todos os gêneros: o drama sombrio de Kevin Can F**k Himself, a ação futurista de Into the Badlands, o humor de Brockmire e Comic Book Men, ou a emoção de Parish, entre muitos outros títulos.

Além do novo AMC Series, o portfólio de canais da AMC no Brasil inclui os canais AMC e Film&Arts, e no resto de América Latina AMC, El Gourmet, Más Chic, Film&Arts, Europa Europa, AMC Selekt 4k, Strib e StribLab.