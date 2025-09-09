AMC Networks anuncia a estreia de novo canal

Publicidade

A partir de 1º de novembro, o cenário da TV por assinatura na América Latina passará por uma mudança significativa. A AMC Networks anunciou que o canal Más Chic, conhecido por seu foco em estilo de vida, decoração e gastronomia, será substituído pelo novo canal AMC Series.

A alteração foi descoberta por assinantes da operadora chilena VTR/Claro, que começaram a receber notificações sobre a substituição. No entanto, o grupo AMC ainda não divulgou oficialmente a programação do novo canal. A expectativa é que o AMC Series traga ao público latino-americano uma oferta de conteúdo dedicada a séries de sucesso.

O fim de uma era para o Más Chic

O canal Más Chic se consolidou como uma referência para os amantes do universo “faça você mesmo” e bem-estar. Em sua programação, o público encontrava programas sobre moda, beleza, design de interiores, culinária e jardinagem. A proposta era oferecer um estilo de vida mais sofisticado e prático, com atrações populares como “Decorando por Menos” e “O Lado Chic do Chá”.

Com o fim do Más Chic, resta a dúvida sobre como os assinantes receberão a nova programação do AMC Series e qual será o futuro dos programas que hoje estão no ar.

AMC Series: um novo player no mercado de séries

Na América Latina, a chegada do AMC Series representa uma aposta do grupo AMC em um nicho de mercado bastante competitivo, dominado por plataformas de streaming e canais já estabelecidos.

Com a estreia cada vez mais próxima, os fãs de séries aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre o novo canal e sobre as atrações que farão parte da sua grade. A chegada do AMC Series pode aquecer ainda mais a disputa por audiência e trazer mais variedade para os telespectadores de toda a região.