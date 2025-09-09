AMC Networks anuncia a estreia de novo canal

A partir de 1º de novembro, o cenário da TV por assinatura na América Latina passará por uma mudança significativa. A AMC Networks anunciou que o canal Más Chic, conhecido por seu foco em estilo de vida, decoração e gastronomia, será substituído pelo novo canal AMC Series.
A alteração foi descoberta por assinantes da operadora chilena VTR/Claro, que começaram a receber notificações sobre a substituição. No entanto, o grupo AMC ainda não divulgou oficialmente a programação do novo canal. A expectativa é que o AMC Series traga ao público latino-americano uma oferta de conteúdo dedicada a séries de sucesso.
O fim de uma era para o Más Chic
O canal Más Chic se consolidou como uma referência para os amantes do universo “faça você mesmo” e bem-estar. Em sua programação, o público encontrava programas sobre moda, beleza, design de interiores, culinária e jardinagem. A proposta era oferecer um estilo de vida mais sofisticado e prático, com atrações populares como “Decorando por Menos” e “O Lado Chic do Chá”.
Com o fim do Más Chic, resta a dúvida sobre como os assinantes receberão a nova programação do AMC Series e qual será o futuro dos programas que hoje estão no ar.
AMC Series: um novo player no mercado de séries
Na América Latina, a chegada do AMC Series representa uma aposta do grupo AMC em um nicho de mercado bastante competitivo, dominado por plataformas de streaming e canais já estabelecidos.
Com a estreia cada vez mais próxima, os fãs de séries aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre o novo canal e sobre as atrações que farão parte da sua grade. A chegada do AMC Series pode aquecer ainda mais a disputa por audiência e trazer mais variedade para os telespectadores de toda a região.
[URGENTE]
VTR/Claro informan el cierre de Más Chic para el próximo 1ro de noviembre, usando su espacio para AMC Series, la nueva apuesta de AMC Networks.
Se cierra una etapa de casi 30 años desde el nacimiento de Casa Club TV. ¿Lo veías? pic.twitter.com/oYqtApDaHv
— Ojo a la Tele (@OjoalaTele) September 1, 2025